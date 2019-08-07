CNN: экс-губернатор Колорадо не исключает выхода из президентской гонки и избрания в Сенат

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Бывший губернатор штата Колорадо Джон Хикенлупер информировал лидера демократического меньшинства Сената Конгресса США Чака Шумера (от штата Нью-Йорк) о планах выдвинуть свою кандидатуру на место в верхней палате Конгресса. Это произойдет, если Хикенлупер убедится в тщетности попыток стать кандидатом в президенты США на выборах 2020 года, сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на директора по коммуникациям бывшего губернатора Питера Каннингема.

"Он по-прежнему участвует в президентской гонке, но не исключает ничего", - отметил Каннингем. По его словам, Хикенлупер в последний раз беседовал с Шумером на данную тему в Нью-Йорке после вторых теледебатов претендентов от Демократической партии на пост президента США, состоявшихся в Детройте (штат Мичиган). Экс-губернатор не настроен выходить из президентской гонки, но вынужден отдавать себе отчет в том, что ему не удастся выполнить требования для участия в третьих теледебатах демократов 12-13 сентября в Хьюстоне.

По данным источников CNN, Хикенлупер существенно отстает по уровню популярности и сбору добровольных пожертвований. Если в первых двух теледебатах участвовали претенденты, имеющие даже 1% популярности по итогам опросов общественного мнения, то теперь они обязаны будут к 28 августа заручиться по крайней мере двухпроцентной поддержкой по итогам четырех опросов общественного мнения и собрать финансовые пожертвования по крайней мере у 130 тыс. человек.

По данным интернет-портала Elections Central, размещающего информацию о выборах 2020 года, число участников предстоящих дебатов в Хьюстоне сократится с 20 до 8-10. Предъявляемые требования выполнили экс-вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, сенатор Камала Харрис от штата Калифорния, сенатор Берни Сандерс от штата Вермонт, сенатор Элизабет Доул от штата Массачусетс, сенатор Эми Клобушар от штата Миннесота, бывший член Палаты представителей Конгресса США от штата Техас Бето О'Рурк и мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж.

До конца года Национальный комитет Демократической партии намерен провести теледебаты еще четыре раза и шесть теледебатов в период с января по апрель 2020 года. 59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.