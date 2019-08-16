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Спецпредставитель США по КНДР посетит 19 и 22 августа Токио и Сеул

Стивен Бигэн нанесет этот визит с целью усиления дальнейшей координации в интересах "полной и проверяемой денуклеаризации КНДР", отметили в Госдепартаменте

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн обсудит на следующей неделе в Токио и Сеуле вопросы денуклеаризации вокруг Северной Кореи. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Госдепартамента.

"Специальный представитель Стивен Бигэн 19-20 августа посетит Японию и 20-22 августа Южную Корею для усиления дальнейшей координации в интересах полной и проверяемой денуклеаризации КНДР", - отмечается в документе.

Как заявил 14 августа в интервью радиостанции "Голос Америки" помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, Вашингтон стремится создать приемлемый механизм для контроля за соблюдением КНДР своих обязательств по денуклеаризации.

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СШАБолтон, Джон
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