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Акции протеста в Гонконге

СМИ: сотни демонстрантов вышли на акцию в материковой части Гонконга

Местное телевидение сообщает, что митинг является несанкционированным
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© EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 августа. /ТАСС/. Сотни антиправительственных демонстрантов, одетых в черное, в субботу во второй половине дня вышли на акцию протеста в районе Тогуайвань в материковой части Гонконга. Митинг в этом квартале проходит впервые и носит несанкционированный характер, сообщает местное телевидение.

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Ранее в деловом центре города на острове Гонконг с разрешения властей прошла акция протеста с участием представителей сферы образования и научных кругов. Тысячи учителей, несмотря на дождливую погоду, собрались в сквере Чатер-гарден и прошествовали к резиденции главы местной администрации Кэрри Лам. По оценкам организаторов, митинг собрал 22 тыс. человек. Полиция называет цифру в 8,3 тыс.

"Молодежь и студенты - наше будущее. Мы должны выйти и защитить их", - сказал председатель Союза профессиональных учителей Гонконга Фун Ванва. Педагогические круги осудили действия полиции, которая за последние недели неоднократно применяла силу и производила задержания учащихся школ и вузов во время демонстраций.

В течение дня ожидаются также митинги в районах Хун Хом и Коулун Сити в материковой части города. Полиция отказалась утвердить заявки на шествие по этим маршрутам по соображениям безопасности. Многие демонстранты, однако, намерены выйти на улицы, проигнорировав предупреждения властей. Из-за опасений беспорядков в этих районах закрыты многие рестораны и магазины.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.

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