Меркель поблагодарила Венгрию за вклад в объединение Германии

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что действия Венгрии в августе 1989 года стали вкладом в объединение ГДР и ФРГ. Об этом она заявила в еженедельном подкасте, новый выпуск которого опубликован в субботу на сайте федерального правительства. Меркель отправится с визитом в Будапешт в понедельник.

Она напомнила, что именно Венгрия в тот год открыла границы и таким образом у восточных немцев появилась возможность уехать через эту страну в Австрию. 19 августа 1989 года на Запад бежали 700 граждан ГДР. "Когда мы вспоминаем тот день, мы отдаем себе отчет, что действия восточных европейцев, к примеру из Польши или Чехословакии, привели к тому, что такое развитие событий вообще стало возможным. И мы будем всегда благодарны Венгрии за такой вклад в германское единство", - сказала она.

По словам канцлера, в жизни немцев "многое поменялось" после падения Берлинской стены. "В целом большинство из нас - и я в том числе - придерживаемся точки зрения, что эти изменения, сильно повлиявшие на нашу жизнь, были положительными", - сказала она.

6 августа вице-председатель Бундестага (парламента ФРГ) Вольфганг Кубикки в эфире телеканала ZDF отметил вклад СССР в объединение ФРГ. По его словам, "без русских не было бы объединения Германии". "Именно благодаря нашим русским друзьям случилось так, что не было стрельбы", - говорил представитель Свободной демократической партии.

3 октября 1990 15 округов Германской демократической республики вошли в состав ФРГ, образовав пять федеральных земель - Бранденбург, Мекленбург - Переднюю Померанию, Саксонию, Саксонию - Анхальт и Тюрингию. День германского единства является в ФРГ национальным праздником.