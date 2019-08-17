Сотни прокитайских активистов собрались в Гонконге на патриотический митинг

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 августа. /ТАСС/. Сотни проправительственных активистов в субботу собрались в центре Гонконга на патриотический митинг в поддержку властей и полиции. По свидетельству корреспондента ТАСС, участники акции держат китайские флаги, поют гимн и выступают с лозунгами, осуждающими радикальных активистов за творимые ими провокации, насилие и беспорядки.

На открытой площадке близ набережной в парке Тамар установлена сцена с большим экраном, на котором показали кадры актов вандализма, совершенных сторонниками продемократических сил за последние недели, включая штурм парламента и осквернение национального герба. Мероприятие организовано организацией "Альянс защиты Гонконга" и проходит под лозунгом "Остановим насилие!".

Между тем на другом берегу пролива Виктория, в материковой части города, проходят несанкционированные антиправительственные митинги. Сотни одетых в черное оппозиционеров собрались в районах Тогуайвань и Хун Хом и идут по улицам. В настоящее время столкновений с полицией не отмечено.

Ранее в деловом центре города с разрешения властей прошла акция протеста с участием представителей сферы образования и научных кругов. Тысячи учителей, несмотря на дождливую погоду, собрались в сквере Чатер-гарден и прошествовали к резиденции главы местной администрации Кэрри Лам. По разным оценкам, митинг собрал от 8,3 тыс. до 22 тыс. педагогов. Они осудили действия полиции, которая за последние недели применяла силу и производила задержания студентов во время демонстраций.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.