Более 30 человек пострадали в ходе беспорядков в центре Мехико

МЕХИКО, 17 августа. /ТАСС/. Акция протеста в центре столицы Мексики завершилась в пятницу беспорядками и столкновениями с полицией, в ходе которых пострадали более 30 человек. Об этом сообщило в субботу министерство общественной безопасности мегаполиса в своем Twitter.

"После вчерашнего марша сотрудники службы экстренной медицинской помощи доставили в больницы 16 человек, получивших ранения, в том числе 13 сотрудников полиции, двоих гражданских лиц и пожарного", - говорится в записи. Еще у 18 человек травмы оказались незначительными.

В марше приняли участие порядка 3,5 тыс. женщин. Наиболее агрессивно настроенные из них разгромили остановку скоростного общественного транспорта и расписали стены нескольких зданий угрозами и оскорблениями. Согласно предварительным оценкам, ущерб от их действий превысил 1 млн песо (порядка $50 тыс.).

Главным требованием активисток стало расследование изнасилования несовершеннолетней, совершенное, предположительно, сотрудниками полиции в начале августа. Власти ведут расследование этого преступления, однако до сих пор не предъявили никому обвинений.