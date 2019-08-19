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СМИ: спецпредставитель США по КНДР согласует в Южной Корее позиции Вашингтона и Сеула

Стивен Бигэн прибудет 20 августа в Республику Корея, отмечает телеканал KBS

СЕУЛ, 19 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн прибудет 20 августа в Республику Корея, где в ходе двухдневного визита согласует позиции Вашингтона и Сеула перед началом рабочих переговоров США и КНДР. Как сообщает в понедельник телеканал KBS, в настоящее время американский дипломат находится в Японии, где также обсуждает вопросы денуклеаризации Северной Кореи.

Перед вылетом из Вашингтона Бигэн отказался отвечать на вопрос журналистов о возможности контактов с северокорейской стороной в ходе визита в Сеул. Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что дипломат на встрече с представителями Южной Кореи и Японии обсудит вопросы полной денуклеаризации КНДР.

Как заявил 14 августа в интервью радиостанции "Голос Америки" помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, Вашингтон стремится создать приемлемый механизм для контроля за соблюдением Пхеньяном обязательств по денуклеаризации.

Теги
СШАКНДРРеспублика КореяБолтон, Джон
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