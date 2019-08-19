Эксперт: привлечение армии в Гонконге не нарушит принцип "одна страна - две системы"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 августа. /ТАСС/. Возможное привлечение Народно-освободительной армии Китая (НОАК) для урегулирования беспорядков в Гонконге не будет означать конца политики "одна страна - две системы". Такое мнение высказала в эфире радиопрограммы бывший секретарь (министр) по вопросам юстиции этого специального административного района КНР Элси Леунг.

Она пояснила, что нынешние протестные акции в Гонконге пока не ставят под угрозу национальную безопасность и раскол страны, а являются лишь "вопросами общественного порядка", поэтому не попадают под статью номер 18 Основного закона (гонконгская мини-конституция). Он предусматривает возможность введения в Гонконге законов КНР в случае состояния войны или беспорядков, ставящих под угрозу национальное единство. "То, что мы видим в Гонконге, это пока вопросы общественного порядка, а не угрозы национальной безопасности", - считает Леунг.

В то же время она пояснила, что статья 14 Основного закона предусматривает возможность обращения в случае необходимости администрации Гонконга к центральным властям КНР с просьбой о предоставлении содействия расквартированного здесь гарнизона НОАК для обеспечения общественного порядка. "Однако это не будет проявлением нарушения принципа "одна страна - две системы", - подчеркнула юрист.

Комментируя случаи осквернения радикалами национального флага и герба, Леунг отметила, что это бросает вызов авторитету центрального правительства КНР, однако подобные акты в реальности не подрывают национальную безопасность в Гонконге. "Протестующим не следует этого делать, однако состояние чрезвычайной ситуации не должно вводиться всего лишь из-за этих отдельных людей", - добавила авторитетный юрист.

Ее комментарии появились в свете недавних сообщений СМИ о том, что Китай сосредоточил в соседнем с Гонконгом Шэньчжэне большое количество военизированных формирований и бронетехники. Некоторые издания опубликовали соответствующие спутниковые снимки, на которых видно скопление военной техники на стадионе, расположенном недалеко от границы с Гонконгом. О стягивании китайских войск к границе с Гонконгом в минувший вторник также сообщил президент США Дональд Трамп, ссылаясь на данные американской разведки. Пекин не подтверждал, но и не опровергал эту информацию.