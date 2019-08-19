Суд перенес рассмотрение жалобы на задержание Атамбаева на 20 августа

БИШКЕК, 19 августа. /ТАСС/. Суд Первомайского района столицы Киргизии принял в понедельник решение перенести на 20 августа рассмотрение вопроса о законности задержания экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщили в канцелярии суда

"Рассмотрение данного вопроса перенесено на 20 августа из-за занятости следователя", - пояснил сотрудник канцелярии. Как считает адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев, задержание Атамбаева является незаконным, поскольку в соответствии с законодательством бывшие руководители республики обладают иммунитетом. Принятое в конце июня парламентом постановление о снятии с Атамбаева неприкосновенности и лишении статуса экс-президента, по мнению адвоката, противоречит конституции.

Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в результате продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб сотрудник спецназа. За время противостояния за медицинской помощью обратились более ста человек, в том числе сотрудники милиции.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. Суд дал санкцию на арест экс-президента как минимум до 26 августа, и тот был доставлен в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности. Адвокат бывшего главы государства подал ранее жалобу в Бишкекский городской суд с просьбой изменить меру пресечения в отношении Атамбаева, поскольку считает, что он задержан незаконно, потому что обладает статусом экс-президента. Решение же парламента о лишении Атамбаева данного статуса защитник считает антиконституционным.

Бывшему президенту вручено уведомление в подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство, организации захвата заложников, коррупции при незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконной сделке со зданием промышленной группы "Форум" в Бишкеке и незаконном получении земельного участка в селе Кой-Таш.