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Флаги России, Франции и Европы появились перед фортом Брегансон

Здесь пройдет встреча президента России Владимира Путина с французским коллегой Эмманюэлем Макроном

БОРМ-ЛЕ-МИМОЗА (ФРАНЦИЯ), 19 августа. /ТАСС/. Флаг Российской Федерации установлен вместе с флагами Франции и Европейского союза у входа в летнюю резиденцию главы французского государства - форт Брегансон.

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В ближайший час здесь начнется встреча президента России Владимира Путина с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Как сообщили в администрации президента Франции, рабочая программа встречи включает переговоры с участием делегаций, после которых состоится краткий осмотр форта. Затем президенты проведут беседу тет-а-тет.

После этого главы государств вместе с другими официальными лицами встретятся за рабочим ужином.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияМакрон, Эмманюэль
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