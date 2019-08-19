Вице-премьер РФ и вице-президент Венесуэлы обсудили вопросы экономической повестки

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, которая находится с визитом в Москве, встретилась с заместителем председателя российского правительства Юрием Борисовым. Об этом говорится в заявлении, размещенном в понедельник на сайте администрации вице-президента Боливарианской Республики.

"Исполнительный вице-президент республики Дельси Родригес и сопредседатель межправкомиссии (МПК) Россия - Венесуэла высокого уровня [вице-премьер РФ] Юрий Борисов провели рабочую встречу в Москве, чтобы укрепить сотрудничество, которое обе страны поддерживают в различных сферах уже несколько лет", - отмечается в документе.

"Центральной темой переговоров стали аспекты экономической повестки Боливарианской Республики, призванные дать импульс программам, планам и социальным проектам венесуэльского народа", - говорится в сообщении. В заявлении подчеркивается, что вице-президент Венесуэлы прибыла в Россию ради "обмена знаниями и консолидации новых стратегий" развития южноамериканской республики.

Ранее в венесуэльском посольстве в Москве сообщили ТАСС, что Родригес 21 августа планирует провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В администрации вице-президента добавили, что в состав ее делегации вошли министр экономики и финансов Симон Серпа, заместитель министра иностранных дел Иван Хиль и зампредседателя Центрального банка Соайль Эрнандес.

Родригес посещала Москву в начале марта, когда заявила о намерении Каракаса перенести европейский офис национальной нефтедобывающей компании PDVSA из Лиссабона в российскую столицу.