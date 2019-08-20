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Выход США и России из ДРСМД

США изучают возможности создания различных типов ракет, ранее запрещенных ДРСМД

И.о. министра армии США Райан Маккарти при этом никак не прокомментировал возможные планы размещения ранее запрещенных договором ракет

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты изучают возможности разработки различных типов ракет, которые ранее были запрещены российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил во вторник исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти, выступая в вашингтонском "Фонде защиты демократии".

"Что касается дальности [ракет] в рамках ДРСМД, в частности, мы больше не являемся стороной договора и, в первую очередь, смотрим, как мы сможем воспользоваться этим [сложившейся ситуацией] - идет ли речь о пути [разработки] ракет для нанесения точечных ударов, и, несомненно, о гиперзвуковом оружии. Установка баллистической боеголовки на гиперзвуковую планирующую ракету уже будет за рамками соблюдения ДРСМД. Мы рассматриваем все эти возможности", - отметил Маккарти.

При этом он отказался отвечать на вопрос о возможных планах размещения ранее запрещенных договором ракет.

2 августа госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон выходит из ДРСМД. МИД РФ также подтвердил, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США. Президент РФ Владимир Путин 5 августа поручил наблюдать за дальнейшими шагами США, отметив, что в случае, если США приступят к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена начать полноформатную разработку аналогичных ракет. При этом Путин подчеркнул, что действия Москвы будут носить исключительно ответный характер, и РФ не будет размещать ракеты в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развернуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства.

Теги
СШАВыход США и России из ДРСМД
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