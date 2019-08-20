США изучают возможности создания различных типов ракет, ранее запрещенных ДРСМД

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты изучают возможности разработки различных типов ракет, которые ранее были запрещены российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил во вторник исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти, выступая в вашингтонском "Фонде защиты демократии".

"Что касается дальности [ракет] в рамках ДРСМД, в частности, мы больше не являемся стороной договора и, в первую очередь, смотрим, как мы сможем воспользоваться этим [сложившейся ситуацией] - идет ли речь о пути [разработки] ракет для нанесения точечных ударов, и, несомненно, о гиперзвуковом оружии. Установка баллистической боеголовки на гиперзвуковую планирующую ракету уже будет за рамками соблюдения ДРСМД. Мы рассматриваем все эти возможности", - отметил Маккарти.

При этом он отказался отвечать на вопрос о возможных планах размещения ранее запрещенных договором ракет.

2 августа госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон выходит из ДРСМД. МИД РФ также подтвердил, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США. Президент РФ Владимир Путин 5 августа поручил наблюдать за дальнейшими шагами США, отметив, что в случае, если США приступят к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена начать полноформатную разработку аналогичных ракет. При этом Путин подчеркнул, что действия Москвы будут носить исключительно ответный характер, и РФ не будет размещать ракеты в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развернуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства.