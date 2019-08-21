В Минобороны Молдавии заявили, что премьер республики не будет препятствовать визиту Шойгу

КИШИНЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Премьер Молдавии Майя Санду не будет препятствовать визиту министра обороны РФ Сергея Шойгу в Кишинев. В этом в среду заверил журналистов глава Минобороны Молдавии Павел Войку, комментируя высказанную главой правительства обеспокоенность приездом.

"Только что премьер сказала мне, что не имеет ничего против этого визита, но хочет, чтобы он был менее официальным", - объяснил Войку после заседания правительства.

На этом заседании Санду объявила, что визит Шойгу может носить только частный характер, так как правительство не было заблаговременно проинформировано об этом и не были соблюдены процедуры.

Как отметил Войку, Шойгу приезжает на мероприятия, посвященные 75-летию освобождения республики от фашизма, по приглашению президента страны Игоря Додона. "В понедельник мы были проинформированы, что министр обороны РФ Сергей Шойгу планирует принять участие в мероприятиях. В этот же день я уведомил премьера о возможном визите моего коллеги в Молдавию", - сказал Войку.

Он заверил, что все процедуры были соблюдены. "Этим вопросом занимается администрация президента <…> Возможно, премьер решила, что Шойгу приезжает по моему приглашению, но его пригласил президент", - отметил министр.

Под патронатом президента Молдавии на этой неделе запланированы масштабные мероприятия к годовщине освобождения от фашизма, которая будет отмечаться 24 августа. На это мероприятие были приглашены представители многих стран.