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Макрон назвал уместной перспективу присоединения России к Группе семи

Президент Франции считает необходимой предпосылкой для возвращения России "нахождение решения по урегулированию кризиса на Украине на основе минских соглашений"
Президент Франции Эмманюэль Макрон Михаил Метцель/ТАСС
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Президент Франции Эмманюэль Макрон
© Михаил Метцель/ТАСС

ПАРИЖ, 21 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что возвращение к формату "восьмерки" с участием России было бы уместным. Такое заявление французский лидер сделал в среду на встрече с журналистами президентского пула.

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"Возвращение России в Группу восьми было бы уместным в перспективе", - приводит агентство Agence France-Presse слова Макрона. Он также добавил, что "необходимой предпосылкой для возвращения России является нахождение решения по урегулированию кризиса на Украине на основе минских соглашений". По его словам, говорить о том, что "Москва могла бы вернуться уже завтра без каких-либо условий, значило бы проявить слабость со стороны Группы семи". "Это было бы стратегической ошибкой", - заключил он.

Во вторник президент США Дональд Трамп также заявил журналистам в Белом доме, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. По данным источника телекомпании CNN в администрации американского лидера, Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон провели во вторник вечером телефонную беседу, в ходе которой сошлись во мнении, что участие РФ в саммите G7 в 2020 году имело бы смысл. Телекомпания отмечает, что Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите Группы семи, который пройдет в городе Биаррице на юго-западе Франции с 24 по 26 августа.

Теги
РоссияФранцияМакрон, Эмманюэль
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