Макрон ждет разъяснений от Джонсона по вопросу Brexit

ПАРИЖ, 21 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объяснит свою позицию по условиям выхода королевства из Евросоюза (Brexit). Об этом он заявил в среду на встрече с журналистами президентского пула.

"Я ожидаю разъяснений от Бориса Джонсона", - указал Макрон, отметив, что требования британского премьера о пересмотре утвержденного при его предшественнице Терезе Мэй соглашения с Брюсселем "не являются возможным вариантом". В то же время лидер Пятой Республики выразил надежду на то, что дискуссии с Лондоном по вопросу Brexit будут "как можно более дружескими".

Премьер-министр Великобритании прибудет в четверг в Париж, чтобы обсудить с Макроном процесс выхода Соединенного Королевства из ЕС. По итогам рабочего обеда ожидается совместное заявление двух лидеров.

В среду Джонсон прибыл с визитом в Берлин, где встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Британский премьер заявил, что помимо Brexit он планирует затронуть "широкий спектр вопросов, в том числе касающихся России, Ирана, Китая, Гонконга и многих других тем".