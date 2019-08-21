Макрон намерен найти решение иранской ядерной проблемы на встрече с Зарифом

ПАРИЖ, 21 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон сделает попытку найти решение ядерной проблемы Тегерана на встрече в пятницу с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Такое намерение французский лидер выразил в среду на встрече с представителями президентского пула.

"В ближайшее время, до саммита Группы семи, я встречусь с представителями Тегерана, чтобы попытаться найти решение [по иранской ядерной проблеме]", - приводит его слова агентство Agence France-Presse.

Как напоминает агентство, встреча Макрона с Зарифом запланирована на пятницу. Этот визит в Париж станет продолжением турне главы МИД Ирана по странам Европы.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Вашингтон возобновил прежние санкции против Тегерана, а также ввел ряд новых ограничений.

Трамп неоднократно заявлял, что готов к диалогу с Тегераном. При этом он говорил, что заинтересован в замене существующего СВПД на другой договор, который бы включил не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.