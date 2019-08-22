Минюст США в ближайшее время обнародует итоги расследования обстоятельств смерти Эпштейна

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции США в ближайшее время представит Конгрессу США и широкой общественности результаты своего расследования обстоятельств смерти финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Далласе (штат Техас) глава этого ведомства Уильям Барр, трансляцию вел телеканал ABC .

Как отметил министр, ФБР и генеральный инспектор Минюста США проводят разбирательство в связи со смертью финансиста. По словам Барра, "имели место задержки, поскольку несколько свидетелей не желали сотрудничать". Они, как пояснил министр, требовали присутствия адвокатов и представителей профсоюзов на встречах со следователями.

"Однако мы быстро продвигаемся вперед. Думаю, вскоре мы сможем представить Конгрессу США и общественности свои выводы", - сказал Барр. Он отметил, что были выявлены "серьезные нарушения" в нью-йоркской тюрьме, где умер Эпштейн. "Вместе с тем я не видел ничего такого, что противоречило бы результатам судмедэкспертизы, согласно которым это было самоубийство", - добавил Барр.

Эпштейн совершил самоубийство 10 августа в камере одной из тюрем Нью-Йорка.

Финансист был арестован правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля. Прокуратура полагает, что Эпштейн в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самым младшим из них было 14 лет.

Барр ранее в этом месяце заявил, что будет проведено разбирательство для полного выяснения обстоятельств смерти финансиста. Сторонники "теорий заговоров" утверждают, что с Эпштейном могли свести счеты, чтобы он не предоставил властям данные, изобличающие влиятельных лиц.