МИД КНР опроверг сообщения о связи дипмиссий Китая с акциями в поддержку властей Гонконга

ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Китай опроверг информацию о том, что демонстрации китайских граждан за рубежом в поддержку мира и процветания Гонконга были организованы дипломатическими миссиями КНР. Об этом в четверг на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД страны Гэн Шуан, комментируя вопрос журналистов о связи между акциями граждан и китайскими дипмиссиями.

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"В некоторых зарубежных городах действительно прошли демонстрации с участием китайских студентов и местных жителей, призывающих к процветанию и стабильности в Гонконге", - заявил Гэн Шуан. По его словам, таким образом участники демонстраций "выражают свою национальную принадлежность и оппозицию к попыткам и действиям, направленным на разделение Китая". "Это понятно и разумно", - указал дипломат.

Как сказал официальный представитель ведомства, Китай призывает участников демонстраций "выражать свой патриотический энтузиазм рационально и обеспечивать при этом собственную безопасность". Он также отметил, что "правительство КНР призывает граждан за рубежом уважать и соблюдать местные законы и порядки". "Мы надеемся, что соответствующие страны, в свою очередь, будут уважать правомерную деятельность [китайских граждан] и обеспечат защиту [их] законных прав и свобод", - указал дипломат.

"Вы спросили, были ли эти акции организованы китайскими дипломатическими миссиями за рубежом? Я отвечу, что главное стремление 1,4 млрд китайских граждан, включая соотечественников из Гонконга, заключается в том, чтобы остановить насилие, хаос и восстановить порядок в Гонконге", - заявил Гэн Шуан. "Их самое большое желание - вернуть мир, стабильность и процветание Гонконга, - подчеркнул он. - Это чаяния 1,4-миллиардного народа. Думаете, волю 1,4-миллиардного народа можно сформировать и контролировать?"

Ранее в западной прессе появилась информация о том, что в некоторых городах Австралии и Великобритании прошли демонстрации в поддержку мира и стабильности в Гонконге. В материалах отмечалось, что данные акции были организованы дипломатическими миссиями КНР в этих странах.

Два с половиной месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов.