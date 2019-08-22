В МИД Канады заявили, что Россия для возвращения в G8 должна покинуть Крым и Донбасс

ТАСС, 22 августа. Канада считает, что для возвращения в "Большую восьмерку" Россия должна "оставить Крым и закончить войну в Донбассе". Об этом заявила в четверг глава канадского МИД Христя Фриланд на пресс-конференции в Оттаве по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео.

"У нас очень четкая позиция по этому вопросу, моя личная позиция также очень ясна. Россия серьезно нарушила международное право, аннексировав Крым, и продолжает войну в Донбассе, - утверждала она. - Мы не можем это принять. Конечно, мы бы все приветствовали Россию как страну, мыслящую с нами одинаково, приверженную верховенству закона и демократии".

"Россия может это продемонстрировать, если оставит Крым и закончит войну в Донбассе", - сказала Фриланд.

Саммит Группы семи пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции с 24 по 26 августа. В Группу семи входят США, Канада, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. По данным источника телекомпании CNN в администрации американского лидера, Трамп и президент председательствующей сейчас в G7 Франции Эмманюэль Макрон провели во вторник вечером телефонную беседу, в ходе которой сошлись во мнении, что приглашение РФ на саммит G7 в 2020 году имело бы смысл.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил сегодня журналистам, что возвращение к G8 для России не является самоцелью, тем более, что многие вопросы эффективнее решать в формате G20. Вместе с тем он напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже говорил, что Москва не отказывается от общения с другими странами в любых форматах.