История отношений России и G7

ТАСС-ДОСЬЕ. 24-26 августа 2019 года в Биаррице (Франция) пройдет 45-й саммит Группы семи, неформального объединения экономически развитых стран - Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. В 1997-2014 годах в него входила Россия, и оно называлось Группой восьми. ТАСС подготовил материал об истории участия нашей страны в этом объединении.

Учреждение Группы

История объединения началась в ноябре 1975 года, когда в Рамбуйе (Франция) по инициативе президента Франции Валери Жискар д'Эстена и канцлера Германии Гельмута Шмидта состоялась первая встреча руководителей Великобритании, Германии, Италии, США, Франции и Японии. Ее главной целью был поиск путей выхода из кризиса, охватившего мировую экономику в начале 1970-х годов. В 1976 году к этим странам присоединилась Канада, после чего за объединением закрепилось название Группы семи, или "семерка" (The Group of Seven, G7).

Председательство осуществляют страны-участницы Группы на ротационной основе. Председательствующая страна организует встречу глав государств и правительств стран-членов.

Установление связей России с Группой семи

В июле 1989 года генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев направил участникам 15-го совещания лидеров стран "семерки" в Париже послание, в котором отмечалось, что "Советский Союз выступает за деловое, свободное от предубеждений взаимодействие по решению задач развития мирового хозяйства на благо каждого народа". Также подчеркивалась готовность СССР приступить к диалогу.