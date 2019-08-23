История отношений России и G7

В июле 1989 года генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев направил участникам 15-го совещания лидеров стран "семерки" в Париже послание, в котором отмечалось, что "Советский Союз выступает за деловое, свободное от предубеждений взаимодействие по решению задач развития мирового хозяйства на благо каждого народа". Также подчеркивалась готовность СССР приступить к диалогу.

История объединения началась в ноябре 1975 года, когда в Рамбуйе (Франция) по инициативе президента Франции Валери Жискар д'Эстена и канцлера Германии Гельмута Шмидта состоялась первая встреча руководителей Великобритании, Германии, Италии, США, Франции и Японии. Ее главной целью был поиск путей выхода из кризиса, охватившего мировую экономику в начале 1970-х годов. В 1976 году к этим странам присоединилась Канада, после чего за объединением закрепилось название Группы семи, или "семерка" (The Group of Seven, G7).

ТАСС-ДОСЬЕ. 24-26 августа 2019 года в Биаррице (Франция) пройдет 45-й саммит Группы семи, неформального объединения экономически развитых стран - Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. В 1997-2014 годах в него входила Россия, и оно называлось Группой восьми. ТАСС подготовил материал об истории участия нашей страны в этом объединении.

На совещании "семерки" в Хьюстоне (США) в июле 1990 года было констатировано окончание холодной войны. 15 июля 1991 года президент СССР Михаил Горбачев прибыл по приглашению премьер-министра Великобритании Джона Мейджора в Лондон, в тот же день открылся саммит Группы семи. Михаил Горбачев направил лидерам "семерки" тезисное изложение программы перехода СССР к рыночным отношениям и интеграции в мировую экономику. После завершения совещания руководители семи стран провели встречу с Горбачевым, на которой высказались за оказание содействия Советскому Союзу в перестройке экономики.

В 1992 году "семерка" пригласила Россию к диалогу, и 7 июля того же года во время саммита в Мюнхене прошли переговоры его участников с президентом РФ Борисом Ельциным (впоследствии в прессе этот формат стали называть встречами по формуле "семь плюс один"). В 1994 году на саммите в Неаполе Россия впервые была включена в обсуждение всех политических вопросов повестки дня. В июне 1995 года в канадском Галифаксе Борис Ельцин участвовал и при обсуждении ряда экономических вопросов форума.

19-20 апреля 1996 года в Москве по инициативе России состоялся саммит Группы, посвященный проблемам ядерной безопасности. Он стал отправной точкой в международном сотрудничестве в этой области. В документах встречи были зафиксированы основополагающие направления деятельности государств: обеспечение безопасности гражданских ядерных реакторов, включая ответственность за ядерный ущерб; разработка стратегии обращения с ядерными отходами; противодействие незаконному обороту ядерных материалов; безопасное обращение с оружейными расщепляющимися материалами и др.

На саммите 20-22 июня 1997 года в Денвере (США) Россия выступила равноправным партнером, после чего объединение стало называться Группой восьми (G8).

Россия в Группе восьми

Саммит, состоявшийся 15-17 мая 1998 года в британском Бирмингеме, ознаменовал дальнейшую интеграцию России в "восьмерку". РФ включила в повестку форума новую тему - энергетику (Борис Ельцин выступил с докладом о состоянии мировой отрасли). На следующем саммите (в Кельне) президент РФ выдвинул ряд инициатив, в том числе по выработке новой концепции международных отношений после завершения холодной войны и по глобальной системе контроля за распространением ракет и ракетных технологий.

На саммите 20-23 июля 2000 года на Окинаве (Япония) Россию представлял президент Владимир Путин. В числе инициатив российского главы государства на саммитах "восьмерки" - конференция по проблемам потепления климата (выдвинута на совещании в Генуе в июле 2001 года; прошла в Москве в сентябре - октябре 2003 года) и создание глобальной системы мониторинга опасных заболеваний (саммит в Эвиане, июнь 2003 года).

15-17 июля 2006 года в пригороде Санкт-Петербурга Стрельне прошел саммит "восьмерки" под председательством России. Его основными темами были энергетическая безопасность, борьба с инфекционными заболеваниями и образование. Было принято 16 документов, в том числе "Глобальная энергетическая безопасность", "Образование для инновационных обществ в 21 в.", "Борьба с коррупцией на высоком уровне".

В 2008-2011 годах Россию на саммитах представлял президент Дмитрий Медведев, а в 2012 году он приехал на встречу (Кэмп-Дэвид, США) в качестве премьер-министра (президент Владимир Путин не присутствовал в связи с необходимостью продолжать формирование нового правительства РФ).

Последний саммит "восьмерки" состоялся 17-18 июня 2013 года недалеко от североирландского города Эннискиллен (Великобритания), РФ представлял президент Владимир Путин. В числе основных тем обсуждения - ядерные программы Ирана и КНДР, ситуация в Сирии. В частности, лидерам восьми государств удалось достичь относительного консенсуса по ситуации в Сирии. Была предложена программа, предусматривавшая усиление дипломатического давления на обе стороны конфликта, а итоговое коммюнике не содержало заявлений по поводу политического будущего президента Башара Асада.

Выход России из объединения

В июне 2014 года в Сочи должен был пройти второй саммит "восьмерки" под председательством РФ. Однако 24 марта 2014 года из-за конфликта на юго-востоке Украины и воссоединения Крыма с Россией лидеры семи стран, глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и президент ЕС Херман Ван Ромпёй постановили провести совещание без России. В их заявлении указывалось, что "семерка" "приостановила собственное участие" в G8, поскольку процедуры отказа в членстве для отдельной страны в Группе не предусмотрено. Это решение рассматривалось как один из элементов санкционного давления стран Запада на Россию.

Последний, 44-й, саммит "семерки" состоялся 8-9 июня 2018 года в канадском курортном городе Ла Мальбе. Обсуждались такие проблемы, как изменение климата и засорение Мирового океана, необходимость реформы ВТО, антироссийские санкции.

Обсуждение возможности возвращения России в Группу

8 июня 2018 года, накануне 44-го совещания, президент США Дональд Трамп высказался за возвращение России в Группу. По его словам, РФ "является важным участником переговорного процесса", без которого невозможно "управлять миром". В августе 2019 года президент США вновь высказался за возобновление формата "восьмерки", его поддержал лидер Франции Эмманюэль Макрон. По их мнению, участие России в саммите Группы в 2020 году было бы целесообразно. В то же время главы правительств Германии и Великобритании Ангела Меркель и Борис Джонсон посчитали обсуждение этого вопроса преждевременным. В частности, по словам Меркель, Россия "была отстранена от этого формата по определенным причинам, а процесс выполнения минских договоренностей еще не продвинулся достаточно далеко для отмены принятого в 2014 году решения" (между тем в Москве неоднократно заявляли, что РФ не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса).

Россия придерживается сдержанной позиции относительно участия в деятельности объединения. Еще в 2014 году глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "Россия не цепляется за формат "восьмерки", если наши западные партнеры считают, что он себя изжил, значит, так тому и быть". В апреле 2016 года заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что участие России в этом форуме - "совершенно неактуальный вопрос". В июне 2018 года глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что России следует выдвинуть "собственные условия для возвращения: отмену санкций и уважение интересов". 22 августа 2019 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение к формату "восьмерки" для России не является самоцелью. По его словам, "РФ считает, что сейчас обсуждать глобальные мировые проблемы в геополитике, безопасности или экономике без участия, например, Китая и Индии и целой группы других стран не совсем эффективно. В этой связи более выигрышно выглядят другие форматы, например, двадцатка".