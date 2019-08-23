В ВС США заявили об отсутствии намерений вторгаться в Венесуэлу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 августа. /ТАСС/. США не планируют военного вторжения в Венесуэлу, отдавая приоритет работе над планами на период после отстранения президента Николаса Мадуро от власти в Боливарианской Республике. Об этом на закрытии шестой южноамериканской конференции по вопросам обороны SOUTHDEC 2019 заявил в четверг глава Южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер.

"Мы не намерены вторгаться в Венесуэлу. Наша работа заключается в поиске политических и демократических путей [разрешения венесуэльского внутриполитического кризиса], а не [подготовке к] военному вторжению", - сказал он, выступая на итоговой пресс-конференции мероприятия в Натале на северо-востоке страны. По словам Крейга, в ходе состоявшихся контактов участники SOUTHDEC 2019 обсудили ситуацию в карибской республике, связанные с этим возможные вызовы в сфере безопасности, вопросы оказания гуманитарной помощи беженцам.

"Южное командование сосредоточено на том, что будет после Мадуро", - заключил адмирал.

На конференцию в Натале прибыли делегации на уровне высшего военного руководства стран южноамериканского континента, кроме Венесуэлы, Боливии и Гайаны, которые не представлены на мероприятии. США выступили соорганизаторами бразильской встречи, в ходе которой помимо ситуации в Венесуэле обсуждались также противодействие наркотрафику и контрабанде оружия, помощь в борьбе с природными катаклизмами, взаимодействие в приграничных районах, а также в области кибербезопасности.