СМИ: националисты в Индии призвали прекратить покупать товары из Китая

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 августа. /ТАСС/. Индийская националистическая организация "Свадеши джагаран манч" призвала не покупать китайские товары, а также ввести экономические санкции против компаний из КНР. Как заявил ее лидер Ашвани Махаджан, такие меры должны стать "ответом Китаю" за то, что Пекин поддержал Исламабад по вопросу о Джамму и Кашмире.

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"Таким компаниям, как технологический гигант Huawei Technologies Co, в будущем должен быть закрыт доступ на индийский рынок, а китайским компаниям должно быть запрещено участие в проводимых государством тендерах", - цитирует в пятницу Махаджана телеканал NDTV.

По мнению лидера группировки, китайские компании представляют угрозу индийской безопасности, особенно в сфере телекоммуникаций. Махаджан сообщил, что его организация отправила письмо премьер-министру Нарендре Моди с просьбой принять меры против Китая. Реакцию администрации премьера на это письмо журналистам узнать пока не удалось.

Индийские националисты заявляют о существовании "особой индусской нации" и призывают к решительным мерам против "всех врагов Индии".