Посольство США запросило срочный консульский доступ к Уилану

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Посольство Соединенных Штатов в Москве запросило в МИД РФ срочный консульский доступ к гражданину США Полу Уилану, обвиняемому в России в шпионаже. Об этом говорится в записи, размещенной в Twitter американского диппредставительства.

"Мы запросили в МИД РФ срочный консульский доступ к Полу Уилану, чтобы поговорить с ним в связи с серьезными заявлениями по поводу его здоровья. Здоровье и благополучие американских граждан за рубежом являются нашим главным приоритетом", - подчеркнули в дипмиссии.