{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Пола Уилана
Обновлено 

Посольство США запросило срочный консульский доступ к Уилану

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Посольство Соединенных Штатов в Москве запросило в МИД РФ срочный консульский доступ к гражданину США Полу Уилану, обвиняемому в России в шпионаже. Об этом говорится в записи, размещенной в Twitter американского диппредставительства.

"Мы запросили в МИД РФ срочный консульский доступ к Полу Уилану, чтобы поговорить с ним в связи с серьезными заявлениями по поводу его здоровья. Здоровье и благополучие американских граждан за рубежом являются нашим главным приоритетом", - подчеркнули в дипмиссии.

Теги
СШАРоссияДело Пола Уилана
СМИ: проевропейские партии пытаются сорвать 75-летие освобождения Молдавии от фашизма
Премьер-министр Майя Санду и ее заместитель Андрей Нэстасе в пятницу раздавали прохожим траурные ленты
Читать полностью