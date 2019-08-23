МИД Чехии осудил акт вандализма по отношению к памятнику маршалу Коневу в Праге

ПРАГА, 23 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Чехии выражает сожаление и осуждает акт вандализма, совершенный по отношению к установленному на площади Интербригады в шестом районе Праги памятнику маршалу Советского Союза Ивану Коневу, но не может повлиять на решение муниципальных властей, отказавшихся приводить его в надлежащее состояние и настаивающих на переносе монумента на территорию посольства РФ в Чехии. Об этом сообщила в пятницу журналистам представитель внешнеполитического ведомства республики Зузана Штихова.

"Памятник находится в исключительной компетенции органов самоуправления шестого пражского района, на административной территории которого он установлен, - отметила она. - Монумент не является военным захоронением. На него не распространяется действие чешско-российского соглашения "О взаимной охране военных захоронений". Он не подлежит и иным формам охраны, согласно международному праву".

Штихова подчеркнула, что внешнеполитическое ведомство с глубоким уважением относится к памяти советских солдат, погибших в боях с нацистами при освобождении Чехословакии. Чешские дипломаты очень признательны воинам-освободителям. Однако вопросы, связанные с памятником маршалу Коневу, российской стороне необходимо решать с муниципальными властями шестого района Праги.

Посольство РФ в Чехии направило в четверг в МИД республики ноту по поводу осквернения памятника советскому полководцу и позиции муниципальных властей по отношению к акту вандализма. Министерство вскоре подготовит ответ на эту ноту, сказала Штихова.

Вандалы в ночь на четверг облили красной краской постамент и нижнюю часть скульптуры стоящего в полный рост маршала Конева и оставили на памятнике оскорбительные надписи. Полиция ведет расследование. Личности злоумышленников не установлены.

Памятник Коневу был установлен в Праге в 1980 году. Событие было приурочено к 35-й годовщине освобождения чешской столицы от нацистов войсками первого Украинского фронта, которыми командовал Конев.