Эксперт: Зеленский меняет идеологию, доставшуюся от Порошенко

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, не упомянувший Россию в выступлении на торжествах по случаю дня независимости страны свидетельствует о том, что он меняет идеологию, которая досталась от его предшественника Петра Порошенко. Так считает политический эксперт, заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

"Президент ни одним словом не упомянул сегодня ни о России, ни об "агрессоре", тем самым показав, что он меняет дискурс, доставшийся ему от Порошенко по наследству", - сказал в субботу эксперт в комментарии ТАСС.

Кроме того, по его словам, Зеленский, не затрагивая вопросов, связанных с РФ, "снимает акцентирование на милитаризации сознания на темах, разъединяющих общество, делает ставку на более компромиссных общих темах". Политолог также обратил внимание на то, что "Зеленский не только не говорил о РФ, он также употреблял термин "украинский народ", а не нация, то есть более широкое понятие". "В целом, - продолжил Молчанов, - это запрос его избирателя. Он пытается хоть точечно менять ситуацию".

Выступая сегодня на торжествах по случаю Дня независимости Украины, Зеленский упомянул о войне в Донбассе и ситуации с Крымом, но ничего не сказал о России. Президент затронул тему Крыма, рассказав об "аннексии" полуострова. По мнению президента, это событие, как и ситуация в Донбассе, похоже на похищение детей. При этом он выразил убеждение, что "похищенные дети однажды вернутся в семью".