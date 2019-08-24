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Политический кризис в Венесуэле

Гуайдо объявил об усилении давления на правительство Мадуро

Лидер оппозиции Венесуэлы призвал сторонников выходить на улицы, чтобы "общаться с венесуэльцами по всей стране"
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо
© Валерий Шарифулин/ТАСС

КАРАКАС, 24 августа. /ТАСС/. Венесуэльская оппозиция намерена усилить нажим на правительство президента Николаса Мадуро, чтобы добиться его ухода. Такое утверждение разместил в субботу в своем Twitter Хуан Гуайдо, лидер лагеря политических противников главы государства, прибыв на митинг в город Валенсия на севере страны.

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"Мы находимся в [штате] Карабобо, начиная этап усиления давления, организации и мобилизации, чтобы добиться нашей цели, - написал политик. - Мы призываем наших лидеров и активистов выходить на улицы, чтобы общаться с венесуэльцами по всей стране". Венесуэльская оппозиция объявила о проведении общенациональных акций протеста в эти выходные. Сведений о приблизительном количестве участвующих в этих манифестациях обнародовано не было, информации о каких-либо происшествиях в ходе них пока не поступало.

Политический кризис в Боливарианской Республике обострился 23 января, когда Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГуайдо, Хуан
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