Премьеры восточногерманских земель выступили за возврат к формату G8

"Я не хочу давать участникам саммита G7 советы со стороны, но чем больше будет форматов для того, чтобы говорить с Россией, тем лучше", - заявил изданию премьер Саксонии Михаэль Кречмер. По его словам, отсутствие диалога никогда не помогало во времена конфликтов. "Именно поэтому в ходе своего визита в Санкт-Петербург я пригласил [президента РФ] Владимира Путина в Саксонию. В том, что касается отношений с Россией, мы на востоке [ФРГ] чувствительнее, чем на западе", - сказал он.

БЕРЛИН, 25 августа. /ТАСС/. Премьер-министры четырех восточногерманских земель - Бранденбурга, Саксонии, Саксонии-Анхальта и Тюрингии - призвали вернуться к формату Группы восьми (G8) с участием России и активизировать диалог с Москвой. Об этом сообщила в воскресенье газета Welt am Sonntag .

Кречмера поддержал его коллега из Тюрингии Бодо Рамелов. Он считает, что исключение России из тогдашней G8 в свете событий в Крыму было правильным на тот момент, но попытки изолировать Москву "с позиции сегодняшнего дня все же в той же мере мало улучшили ситуацию жителей, как и введенные против России санкции". Возобновление переговоров с Москвой, которые могли бы завершиться ее присоединением к Группе семи, не стали бы свидетельством недопустимой мягкости Запада, "но скорее признаком [его] суверенитета и политической дальнозоркости", полагает Рамелов.

Одновременно он подверг критике "негативные последствия идеологии America First ("Америка в первую очередь") американского президента". Премьер Тюрингии считает, что она "не только представляет риск для успешного экономического развития", но и ослабляет международные отношения. "И эти тенденции требует ясных слов. Лучше всего уже на следующем саммите", - призвал Рамелов.

Нужно как можно больше диалога с РФ

"Европе и США необходимо как можно больше диалога с Россией. Это важно именно сейчас после слома Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД)", - полагает премьер Бранденбурга Дитмар Войдке. "Мы должны посмотреть друг другу в глаза и говорить", - подчеркнул он, призвав восстановить базу взаимного доверия. "Было бы хорошо, если бы Россия создала условия для возвращения в G7/G8. Россия относится к ней, это, в том числе, в наших интересах", - считает политик. Среди таких условий он назвал прогресс в реализации минских договоренностей по Украине.

Премьер Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф согласился со своими коллегами. "Мне кажется, что нет особого смысла в том, что Россия не участвует в важных встречах и обложена санкциями", - отметил он в интервью Welt am Sonntag. Хазелофф напомнил, что ограничительные меры "нанесли вред восточногерманской экономике и, прежде всего, тамошним предприятиям среднего бизнеса", но не привели к улучшению ситуации на Украине.

Целесообразным возвращение к формату G8 с участием России считает и вице-председатель германского Бундестага (парламента ФРГ) Вольфганг Кубикки. "Только посредством диалога на равных мы можем ясно назвать своими именами проблемы и разногласия и понять их", - подчеркнул он.

Маас против возвращения

Тем не менее против возвращения к G8 выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас. "Существование G7 и G8 в определенной степени связано с Крымом и восточной Украиной, и пока там не произойдет никакого движения, никакого движения не будет и в этом вопросе", - заявил он.

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".