Протоколы с участков на выборах президента Абхазии будут поступать в ЦИК до утра

СУХУМ, 26 августа. /ТАСС/. Только половина из 35 избирательных округов представила пока данные об итогах голосования на выборах президента Абхазии в ЦИК республики, протоколы будут приниматься до утра. После их обработки будут озвучены предварительные итоги выборов, сообщили ТАСС в ЦИК.

"Будем собирать протоколы со всех округов до утра, пока протоколы направили в ЦИК 16 из 35 округов. Все округа бюллетени обработали, но в ЦИК еще не привезли. Из отдаленных участков некоторых уже протоколы и бюллетени в Сухум доставили, в том числе из Гальского района и высокогорного села Псху", - сказали в ЦИК.

Глава ЦИК республики Тамаз Гогия сообщил, что предварительные итоги голосования на выборах президента Абхазии будут озвучены не ранее 10:00 (совпадает с московским) понедельника.

"Не раньше 10 утра предварительные данные будут", - сказал он.

Подсчет голосов на участках стартовал после 20:00 воскресенья, до сих пор ЦИК не озвучивал предварительные данные об итогах голосования.

В выборах участвуют девять кандидатов, лидируют трое. Согласно данным штаба кандидата Квицинии, действующий президент Абхазии Хаджимба набирает 26,58% голосов избирателей после обработки данных с 97% участков 150 и 154. Бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба пока получает 24,86%, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния 24,61%. В штабе Хаджимбы подтвердили его лидерство. ЦИК пока не озвучивал предварительные итоги голосования.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более половины голосов от числа пришедших на выборы. Как информировали ранее в ЦИК, явка на 19:30 мск превысила 56%, выборы признаны состоявшимися.

В новость были внесены изменения (02:03 мск) - добавлена информация по тексту.