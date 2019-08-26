МИД Азербайджана заявил о непризнании президентских выборов в Абхазии

"Министерство иностранных дел Азербайджана еще раз подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает так называемые президентские выборы в Абхазском регионе Грузии, проведенные 25 августа 2019 года, а также их результаты", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, размещенном на его официальном сайте.

В документе также отмечается, что МИД Азербайджана "считает важным продолжение переговоров по мирному решению абхазского вопроса в рамках норм и принципов международного права".

Согласно данным ЦИК Абхазии, по итогам состоявшегося 25 августа голосования на выборах президента республики во второй тур вышли ее действующий глава Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния. Второй тур выборов должен пройти в течение двух недель.