Болтон сообщил о предстоящих встречах с партнерами США в Киеве

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в понедельник, что очень ждет своего визита в Киев, в рамках которого будет организован ряд встреч с партнерами США.

"Я с нетерпением жду предстоящих встреч с партнерами США в Киеве", - написал он на своей странице в Twitter.

Газета The Wall Street Journal 23 августа со ссылкой на источники в администрации Соединенных Штатов сообщила, что Болтон стремится не допустить приобретение китайской компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей - компании "Мотор Сич". По ее данным, сотрудники Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома и американского посольства на Украине прорабатывают время встречи Болтона и главы "Мотор Сич" в Киеве, где помощник президента США планирует принять участие в конференции по вопросам безопасности.