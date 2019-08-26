Мексика потребует выдачи стрелка из Эль-Пасо, если в США его не обвинят в терроризме

МЕХИКО, 27 августа. /ТАСС/. Власти Мексики будут требовать выдать им организатора бойни в городе Эль-Пасо в штате Техас, если в США ему не предъявят обвинения в терроризме. Об этом заявил в понедельник глава МИД Марсело Эбрард, комментируя состоявшуюся ранее в тот же день встречу президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с новым послом США в латиноамериканской стране Кристофером Ландау.

По словам Эбрарда, в беседе с дипломатом Лопес Обрадор попросил об "образцовом наказании" для убийцы. "Если генеральная прокуратура [Мексики] сочтет, что ему должны быть предъявлены обвинения в терроризме, а США так не поступят или не предъявят такие обвинения, то Мексика представит запрос об экстрадиции [преступника]", - цитирует министра радиостанция Noticias MVS. Глава внешнеполитического ведомства также подтвердил, что 10 сентября встретится в Вашингтоне с госсекретарем США Майклом Помпео, чтобы обсудить связанные с миграцией вопросы.

Власти латиноамериканской страны назвали случившееся в Эль-Пасо терактом против мексиканцев в США. Они также объявили, что примут участие в расследовании этого преступления и судебном разбирательстве.