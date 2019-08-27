В офисе сенатора США Майка Ли сообщили, что он пока не получил российскую визу

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Американский сенатор-республиканец Майк Ли (от штата Юта) планирует поездку в Россию для встречи послом США в Москве Джоном Хантсманом, однако въездную визу он пока не получил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе законодателя.

Ранее американские сенаторы Рон Джонсон (республиканец, от штата Висконсин) и Крис Мерфи (демократ, от штата Коннектикут) выступили с утверждением, что им было отказано в получении въездных виз в Россию. Оба законодателя отмечали, что рассчитывали отправиться в РФ в составе двухпартийной делегации Конгресса США. При этом Джонсон в своем заявлении указал, что, "взаимодействуя с послом Хантсманом", он надеялся, что "прямой диалог с российскими парламентариями может помочь заложить основу для улучшения будущих отношений между" двумя странами.

В свою очередь телекомпания CNN сообщила во вторник, что в двухпартийную делегацию входит и Майк Ли. У него, как отмечала CNN, проблем с получением российской визы не было.

"На данный момент сенатор Ли не получил визу", - рассказали ТАСС в его пресс-службе, пояснив, что все необходимые документы законодатель уже предоставил и ожидает одобрения своего запроса со стороны российских властей.

"Сенатор Ли планирует поездку в Россию на следующей неделе, чтобы встретиться с послом Хантсманом в Москве. Эта вся информация, которая у нас есть на данный момент", - заявил представитель законодателя Конн Кэрол в ответ на просьбу предоставить подробности о деталях поездки американских законодателей в РФ, в том числе о датах, повестке дня визита и составе делегации.

Как сообщили ТАСС во вторник в МИД РФ, сенатор Джонсон не обращался за визой в Россию, он находится в российском стоп-листе. В российском внешнеполитическом ведомстве заявления сенатора назвали "манипуляцией информацией". Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил во вторник журналистам, что в Госдуме не планировали в ближайшей перспективе принимать делегации сенаторов и конгрессменов из США.