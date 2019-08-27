Случаи отказа американским политикам в получении въездной визы в Россию

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 августа 2019 года сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что ему было отказано в получении российской визы. В МИД РФ отметили, что Джонсон был уведомлен о внесении его фамилии в российский стоп-лист, составленный в ответ на аналогичные меры США, однако "представил ситуацию так, будто ему отказали в визе". 27 августа в посольстве России в США сообщили, что сенатор не обращался в диппредставительство за визой и не информировал о своих планах посетить РФ.

Подборка инцидентов, связанных с невыдачей виз американским политикам - в материале ТАСС.

Впервые СМИ сообщили об отказе во въездной визе в РФ члену американского Конгресса в феврале 2013 года. Тогда Россию не смог посетить конгрессмен-республиканец Крис Смит. Парламентарий заявил, что причиной отказа является "акт Магнитского", инициатором которого он выступал (американский закон, принятый в 2012 году, предусматривающий применение односторонних санкций в отношении должностных лиц РФ, виновных, с точки зрения США, в нарушении прав человека). В России Крис Смит планировал обсудить ответные шаги России на этот закон. По словам конгрессмена, ему не пояснили причину отказа. Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков заявил, что "именно принятый Конгрессом "Закон Магнитского" привел к тому, что между США и Россией возникла новая сфера напряженности - визовые вопросы".

В ноябре 2016 года бывший посол США в России Майкл Макфол (2012-2014), неоднократно резко высказывавшийся о внешней и внутренней политике России, сообщил в соцсетях, что Россия ввела против него санкции и запретила въезд в страну. Об этом он узнал, когда обратился за российской визой. Он заявил, что попал в "черный список" якобы из-за тесной связи с Бараком Обамой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Макфол включен в санкционные списки "за целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона", однако отметила, что его близость к Обаме "вообще к этому не имеет никакого отношения".

В декабре 2017 года Россия отказала в визе сенатору от демократической партии Джин Шахин. Она входила в состав делегации Конгресса США, которая в середине января 2018 г. планировала посетить Россию для встреч с представителями правительства и общественных организаций. В посольстве РФ в США объяснили отказ тем, что Шахин входит в "черный список". Представитель Шахин заявил, что она "сожалеет о решении Кремля помешать диалогу между Сенатом США и народом России" и обещает продолжить свою работу "по привлечению российского правительства к ответственности за свои действия против международного права и народа России". В ответ на отказ в выдаче визы другие члены делегации - сенаторы Джон Баррассо и Рон Джонсон - отказались от поездки в Россию. В посольстве РФ в США заявили, что визит был отменен не по вине российской стороны и американские парламентарии действуют в этой ситуации "предвзято".

В мае 2019 года в российской визе было отказано бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд. Она собиралась посетить закрытую международную конференцию, организованную Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS), которая проводилась 20-21 мая 2019 года. О реакции Нуланд на отказ в визе в СМИ не сообщалось. В МИД России заявили, что Нуланд внесена в "черный список" РФ.