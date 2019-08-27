В Госдепе рассказали о целях несостоявшейся поездки сенаторов США в Россию

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Американские сенаторы Рон Джонсон (республиканец, от штата Висконсин) и Крис Мерфи (демократ, от штата Коннектикут), ранее утверждавшие, что им было отказано в получении виз в Россию, планировали в ходе своей поездки обсудить вопросы двусторонних отношений и оценить перспективы для более конструктивного взаимодействия двух стран. Об этом заявил во вторник корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США.

"Мы в курсе сообщений о том, что сенаторам Джонсону и Мерфи российские власти отказали в визе. Согласно стандартной практике, по запросу членов Конгресса Госдепартамент был готов оказать поддержку в запланированной поездке сенаторов Джонсона и Мерфи в Россию в качестве членов подкомитета по сотрудничеству в Европе и региональной безопасности комитета по иностранным делам Сената с целью обсудить целый ряд вопросов, влияющих на отношения между Соединенными Штатами и Россией, а также оценить перспективы для более конструктивного взаимодействия, в том числе провести со стороны комитета обзор финансирования США и санкций", - сказал он.

Ранее американские законодатели заявили, что рассчитывали отправиться в РФ в составе двухпартийной делегации Конгресса США. При этом Джонсон в своем заявлении указал, что намеревался провести консультации с рядом российских должностных лиц, американских бизнесменов и организаций гражданского общества.

В свою очередь, CNN сообщила во вторник, что в двухпартийную делегацию входит и сенатор-республиканец Майк Ли (от штата Юта). У него, как отмечала телекомпания, проблем с получением российской визы не было. Как сообщили ТАСС в пресс-службе законодателя, Ли планирует поездку в Россию для встречи послом США в Москве Джоном Хантсманом, при этом все необходимые документы законодатель уже предоставил и ожидает одобрения своего запроса со стороны российских властей, однако въездную визу пока не получил.

Представитель законодателя Конн Кэрол не предоставил детали поездки американских законодателей в РФ, в том числе даты, повестку дня визита и данные о составе делегации.

Как сообщили ТАСС во вторник в МИД РФ, сенатор Джонсон не обращался за визой в Россию, он находится в российском стоп-листе. В российском внешнеполитическом ведомстве заявления сенатора назвали "манипуляцией информацией". Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил во вторник журналистам, что в Госдуме не планировали в ближайшей перспективе принимать делегации сенаторов и конгрессменов из США.