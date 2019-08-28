СМИ: КНДР обвинила США в давлении на Китай через протесты в Гонконге

ТАСС, 28 августа. КНДР обвинила США в использовании протестов в Гонконге для достижения преимущества в торговой войне с Китаем. Об этом пишет в среду центральная газета КНДР "Минчжу Чосон".

Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

В редакционной статье под заголовком "Черная тень за гонконгским фиаско" издание отмечает, что многие участники протестов "размахивали флагами Великобритании и США, взывая к их поддержке".

"С течением времени черная тень западных сил становится все больше", - подчеркивает газета.

"Учитывая состояние отношений между Китаем и Соединенными Штатами, нельзя утверждать, что США не имеют никакого отношения к событиям в Гонконге. Вашингтон нагло вмешивается во внутренние дела КНР, заявляя, что силовая реакция на выступления уменьшает шансы на урегулирование торгового спора", - отмечается в статье.

С 9 июня в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов.

В минувшие выходные в городе произошли очередные беспорядки, сопровождавшиеся ожесточенными столкновениями. Полицейские, помимо слезоточивого газа, впервые применили для разгона групп радикалов две новые спецмашины с водометами и сделали предупредительный выстрел в воздух из огнестрельного оружия.