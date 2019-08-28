{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

В Шотландии назвали остановку работы парламента черным днем для Великобритании

Первый министр Шотландии Никола Стерджен считает, что британский премьер приостановит работу парламента для того, чтобы "силой провести Brexit без соглашения"

ТАСС, 28 августа. Приостановка работы парламента правительством Великобритании станет черным днем для британской демократии. Такое мнение выразила в среду первый министр Шотландии Никола Стерджен.

"Кажется, что [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон приостановит работу парламента для того, чтобы силой провести Brexit без соглашения. Если члены парламента не объединятся на следующей неделе, чтобы его остановить, это войдет в историю как черный день для британской демократии", - написала Стерджен в Twitter.

В среду Джонсон сообщил о том, что британский парламент приостанавливает свою работу до 14 октября. Таким образом у депутатов будет меньше недели после выхода с парламентских каникул 3 сентября до инициированного правительством перерыва с 9 сентября для того, чтобы препятствовать выходу страны из Евросоюза без соглашения.

Теги
ВеликобританияBrexit
Защита экс-министра финансов Армении опротестовала решение о его задержании
Гагика Хачатряна подозревают в растрате государственных средств в особо крупных размерах и превышении служебных полномочий
Читать полностью