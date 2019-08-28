В Шотландии назвали остановку работы парламента черным днем для Великобритании

ТАСС, 28 августа. Приостановка работы парламента правительством Великобритании станет черным днем для британской демократии. Такое мнение выразила в среду первый министр Шотландии Никола Стерджен.

"Кажется, что [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон приостановит работу парламента для того, чтобы силой провести Brexit без соглашения. Если члены парламента не объединятся на следующей неделе, чтобы его остановить, это войдет в историю как черный день для британской демократии", - написала Стерджен в Twitter.

В среду Джонсон сообщил о том, что британский парламент приостанавливает свою работу до 14 октября. Таким образом у депутатов будет меньше недели после выхода с парламентских каникул 3 сентября до инициированного правительством перерыва с 9 сентября для того, чтобы препятствовать выходу страны из Евросоюза без соглашения.