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В Демпартии Италии заявили, что имя нового премьер-министра будет известно к вечеру

Грациано Дельрио рассказал, что политбюро партии согласилось на попытку создания кабинета

РИМ, 28 августа. /ТАСС/. Имя главы нового коалиционного правительства Италии будет озвучено в среду к вечеру. Об этом сообщил представитель Демократической партии (ДП) Грациано Дельрио. Как передает в среду агентство ANSA, он рассказал, что политбюро партии согласилось на попытку создания кабинета.

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"Сегодня вечером станет известно имя премьера, но нам предстоит еще пройти долгий путь", - приводит агентство слова политика.

ДП ведет переговоры с "Движением "5 звезд" о формировании альтернативного парламентского большинства после развала предыдущей правящей коалиции в составе "Движения" и партии "Лига". Процесс был и остается крайне непростым, поскольку "пятизвездные" и демократы всегда были непримиримыми оппонентами. Одним из камней преткновения была именно кандидатура премьер-министра. "Движение" настаивало на сохранении на этом посту Джузеппе Конте, тогда как ДП изначально было против. Лидер "пятизвездных" Луиджи Ди Майо, как сообщается, хотел остаться вице-премьером и занять пост главы МВД, что не принимали демократы. Однако потом они заявили, что "никаких вето нет".

Как указывают СМИ, президент Серджо Маттарелла, который завершит вечером в среду консультации с политическими партиями, передаст мандат на формирование нового кабинета Конте. Глава государства требует от политических партий разрешение кризиса в кратчайшие сроки, авторитетную программу и надежное парламентское большинство. Только при удовлетворении этих условий можно избежать досрочных выборов.

На них, в свою очередь, настаивают партии "Лига, "Вперед, Италия" и "Братья Италии". Лидер последней, Джорджа Мелони, по завершении встречи с президентом в среду заявила, что готова организовать акцию протеста в день голосования о доверии новому кабинету. Новое правительство Италии может принести присягу уже до конца этой недели.

По результатам парламентских выборов в марте 2018 года ни одна из партий и коалиций не набрала достаточного числа голосов для получения большинства. Уже тогда "Движение" вело переговоры с ДП об альянсе, но они провалились. В итоге была сформирована коалиция с "Лигой", которая ради этого вышла из предвыборного альянса с правоцентристскими партиями "Вперед, Италия" и "Братья Италия". В случае формирования нового желто-красного (по цветам "Движения" и ДП) правительства "Лига" окажется в оппозиции, о чем уже заявил ее лидер Маттео Сальвини. Он занимал в прошлом кабинете посты вице-премьера и главы МВД и стал инициатором правительственного кризиса, заявив 8 августа, что правящего большинства более не существует.

Теги
ИталияМаттарелла, СерджоКонте, ДжузеппеДи Майо, Луиджи
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