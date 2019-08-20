Печальный финал правительства, которое обещало изменить Италию

Отставка Джузеппе Конте была вполне ожидаемой. Разрыв очень разных по своей природе политических партий получился не очень красивым

РИМ, 21 августа. /ТАСС/. Коалиционное правительство Италии во главе с Джузеппе Конте ушло в отставку, но, согласно Конституции, будет продолжать исполнять текущие обязанности до формирования нового кабинета. Так вполне ожидаемо закончился альянс партий "Движение "5 звезд" и "Лига", который чуть более года назад был закреплен так называемым правительственным контрактом, программой приоритетных задач, среди которых значилась и отмена антироссийских санкций. О намерении подать в отставку премьер-министр Конте заявил еще днем во вторник, выступая в Сенате (верхней палате парламента) по теме правительственного кризиса, к которому подтолкнули заявления его заместителя, главы МВД и лидера "Лиги" Маттео Сальвини. 8 августа после провала резолюции "пятизвездных", которую не поддержали партнеры из "Лиги", вице-премьер объявил, что правящего большинства более не существует, и потребовал скорейшего проведения новых выборах, которые бы "дали ему полные полномочия". Он сообщил, что будет баллотироваться в премьеры. Однако для придания кризису, разразившемуся в период летних отпусков, официального статуса пришлось ждать почти две недели. Отставка Конте была вполне ожидаемой в сложившихся условиях. Взаимные обиды, обвинения и оскорбления Разрыв очень разных по своей природе политических партий, которым давно прочили развод, получился не очень красивым. Почти вся речь Конте свелась к обвинениям Сальвини в "политической безответственности", "оппортунизме" и "работе в собственных интересах", а также в некомпетентности. Премьер назвал его виновником кризиса, который "грозит опасными последствиями для страны", делая Италию крайне уязвимой, в том числе в ЕС.

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В обвинительном ключе в адрес Сальвини выступили и сенаторы "Движения", указав, что вице-премьер весь последний год вел предвыборную кампанию и только ждал удобного случая, чтобы предать правительство и итальянцев. "Пятизвездные", чьи рейтинги популярности на данный момент значительно уступают рейтингам "Лиги", в итоге твердо заявили, что их партнер по коалиции более не заслуживает доверия. Сальвини со своей стороны обвинил "пятизвездных" в том, что они тормозили задуманные реформы, накладывая вето на любую инициативу "Лиги". Он также усмотрел в поведении партнеров в последние месяцы указания на то, что они вели "секретные переговоры" с оппозиционной Демократической партии (ДП) с целью создания альтернативного парламентского большинства и, как следствие, нового правительства. Возможность временной поддержки "Движения" со стороны ДП пока окончательно не отклонена. "Теперь я понимаю, почему последние месяцы получал от "Движения" только "нет". Теперь это поняли и итальянцы, у которых есть право на выбор", - сказал Сальвини. "Вы выбрали меня в качестве мишени, пожалуйста, распинайте! Я не боюсь", - сказал Сальвини в Сенате, отвечая на обвинения. Конец союза "Лиги" и "Движения" был вполне предсказуем, поскольку за год совместной власти у них накопились непреодолимые разногласия, а также возникли отношения соперничества. Как указала оппозиция, "провалился политический эксперимент", нанесший серьезный ущерб стране. Так, бывший премьер-министр, сенатор ДП Маттео Ренци предсказывает наступление глубокого экономического кризиса на фоне практически нулевого роста. Политические консультации Президент Серджо Маттарелла принял отставку Конте с обычной формулировкой - поручив исполнять текущие обязательства. В среду он начнет тур политических консультаций, которые продлятся два дня. Цель этих консультаций - выяснить, возможно ли формирование другого парламентского большинства, которое бы поддержало новый кабинет. При этом теоретически возглавить его может как Конте, так и другой политик.

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