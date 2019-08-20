Печальный финал правительства, которое обещало изменить Италию

РИМ, 21 августа. /ТАСС/. Коалиционное правительство Италии во главе с Джузеппе Конте ушло в отставку, но, согласно Конституции, будет продолжать исполнять текущие обязанности до формирования нового кабинета. Так вполне ожидаемо закончился альянс партий "Движение "5 звезд" и "Лига", который чуть более года назад был закреплен так называемым правительственным контрактом, программой приоритетных задач, среди которых значилась и отмена антироссийских санкций.
О намерении подать в отставку премьер-министр Конте заявил еще днем во вторник, выступая в Сенате (верхней палате парламента) по теме правительственного кризиса, к которому подтолкнули заявления его заместителя, главы МВД и лидера "Лиги" Маттео Сальвини. 8 августа после провала резолюции "пятизвездных", которую не поддержали партнеры из "Лиги", вице-премьер объявил, что правящего большинства более не существует, и потребовал скорейшего проведения новых выборах, которые бы "дали ему полные полномочия". Он сообщил, что будет баллотироваться в премьеры. Однако для придания кризису, разразившемуся в период летних отпусков, официального статуса пришлось ждать почти две недели. Отставка Конте была вполне ожидаемой в сложившихся условиях.
Взаимные обиды, обвинения и оскорбления
Разрыв очень разных по своей природе политических партий, которым давно прочили развод, получился не очень красивым. Почти вся речь Конте свелась к обвинениям Сальвини в "политической безответственности", "оппортунизме" и "работе в собственных интересах", а также в некомпетентности. Премьер назвал его виновником кризиса, который "грозит опасными последствиями для страны", делая Италию крайне уязвимой, в том числе в ЕС.
В обвинительном ключе в адрес Сальвини выступили и сенаторы "Движения", указав, что вице-премьер весь последний год вел предвыборную кампанию и только ждал удобного случая, чтобы предать правительство и итальянцев. "Пятизвездные", чьи рейтинги популярности на данный момент значительно уступают рейтингам "Лиги", в итоге твердо заявили, что их партнер по коалиции более не заслуживает доверия.
Сальвини со своей стороны обвинил "пятизвездных" в том, что они тормозили задуманные реформы, накладывая вето на любую инициативу "Лиги". Он также усмотрел в поведении партнеров в последние месяцы указания на то, что они вели "секретные переговоры" с оппозиционной Демократической партии (ДП) с целью создания альтернативного парламентского большинства и, как следствие, нового правительства. Возможность временной поддержки "Движения" со стороны ДП пока окончательно не отклонена. "Теперь я понимаю, почему последние месяцы получал от "Движения" только "нет". Теперь это поняли и итальянцы, у которых есть право на выбор", - сказал Сальвини. "Вы выбрали меня в качестве мишени, пожалуйста, распинайте! Я не боюсь", - сказал Сальвини в Сенате, отвечая на обвинения.
Конец союза "Лиги" и "Движения" был вполне предсказуем, поскольку за год совместной власти у них накопились непреодолимые разногласия, а также возникли отношения соперничества. Как указала оппозиция, "провалился политический эксперимент", нанесший серьезный ущерб стране. Так, бывший премьер-министр, сенатор ДП Маттео Ренци предсказывает наступление глубокого экономического кризиса на фоне практически нулевого роста.
Политические консультации
Президент Серджо Маттарелла принял отставку Конте с обычной формулировкой - поручив исполнять текущие обязательства. В среду он начнет тур политических консультаций, которые продлятся два дня. Цель этих консультаций - выяснить, возможно ли формирование другого парламентского большинства, которое бы поддержало новый кабинет. При этом теоретически возглавить его может как Конте, так и другой политик.
В случае отсутствия такой возможности, президентским указом будет распущен парламент, а затем назначена дата новых выборов. На основании их результатов будет сформировано новое правительство.
"Лига", а также ее старые союзники по предвыборной коалиции - партии "Вперед, Италия" и "Братья Италии" настаивают на новых выборах. "Движение" и ДП считают, что прежде, чем проводить выборы, нужно принять закон о сокращении числа парламентариев, а также обезопасить экономическую ситуацию, приняв бюджет на следующий год. Для того, чтобы уложиться в сроки (до конца года), выборы нужно проводить не позже октября.
Другая возможность - создание "целевого правительства" президента, которое должно будет подготовить выборы. В этом случае они могут пройти весной.
Звучало и предположение "правительства всех", которое бы включало все политические силы, представленные в парламенте. Его задачей также станут принятие бюджета и реформа законодательного органа.