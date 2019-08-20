Кризис в сезон отпусков. Что происходит в итальянской политике?

Вера Щербакова — о том, почему в Италии меняется 65-е правительство за 70 лет и чего добивается Маттео Сальвини

Очередной правительственный кризис был ожидаем. Конец коалиционного правительства — "желто-зеленого" (по символичным цветам входящих в него партий — "Движения "5 звезд" и "Лиги"), самого странного и невероятного за всю послевоенную историю страны, — был предрешен. СМИ трубили о скором развале коалиции на ежедневной основе, ее представители (два вице-премьера — лидеры "Движения" и "Лиги" Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини) создавали для подобных предположений благодатную почву, однако никто точно не брался предсказать сроков. И уж мало кто думал, что кризис грянет в разгар летних отпусков, когда итальянцы в массовом порядке выезжают на отдых на многочисленные побережья. Не случайно его зачинщик, точнее, буревестник Маттео Сальвини объявил о распаде парламентского большинства на морском побережье в ходе своего "пляжного турне", во время которого он в свободной манере общается с гражданами.

Описание Вице-премьер Италии Маттео Сальвини © REUTERS/Remo Casilli

Призыва к проведению новых выборов ждали именно от него и довольно давно — еще с майских выборов в Европарламент, по результатам которых стало совершенно очевидно, что его "Лига" стала первой по популярности партией в стране. Тем не менее Сальвини, занимающий в кабинете еще и пост главы МВД, неустанно повторял, что не смотрит на рейтинги, а заинтересован в выполнении поставленных правительством задач. А вот как раз рейтинги у "пятизвездных" поют романсы, поэтому Ди Майо по многим вопросам был вынужден уступать союзнику, лишь бы продлить жизнь альянсу. С самого начала никто не скрывал, что "Движение" и "Лига" — партии очень разные, почти несовместимые. Поэтому внутри коалиции сразу сложились отношения своего рода соперничества, и лидер "Лиги" в этой партии явно переигрывал партнера-соперника. Шах и мат или автогол? "Пятизвездные" совершили множество ошибок, о чем говорит падение их популярности почти вдвое (с 34% голосов, полученных на парламентских выборах в марте прошлого года, до 17% на европейских). Кроме того, внутреннее соперничество с "Лигой" и ее лидером толкало их на странную для коалиции критическую риторику.

"Нападки со стороны оппонентов принимаются, но от союзников слышать их как-то неловко", — неоднократно замечал Сальвини

После более чем сдержанной и отстраненной реакции лидера "Движения" Ди Майо на настойчивые подозрения, порожденные сомнительными журналистскими расследованиями (и раздутыми самими же СМИ), о предполагаемом финансировании "Лиги" из РФ, Сальвини признался, что "доверие между партнерами по кабинету подорвано".

Описание Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо © EPA-EFE/ANGELO CARCONI

Вице-премьер, который давно стал уверенно доминировать на политической сцене, не скрывал раздражения и досады. Свою роль сыграло нависающее расследование прокуратуры о предполагаемом российском финансировании (открытое на основании журналистских публикаций), хотя оно практически никак не сказалось на рейтингах и авторитете Сальвини — лишь дало очередное оружие борьбы с "врагом номер один" в руки оппозиции в лице Демократической партии. Сальвини ждал повода, и он появился в последний день работы парламента (7 августа), когда была отклонена резолюция "Движения "5 звезд" против реализации проекта строительства скоростной железнодорожной ветки Турин — Лион (пресловутый TAV). О том, что коалиция споткнется на этом пункте, было понятно давно. "Пятизвездные" всегда выступали против этого устаревшего, с их точки зрения, и нерентабельного проекта. "Лига" (в данном случае как и вся оппозиция, как Демпартия, так и "Вперед, Италия") настаивала на завершении его реализации.

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Даже когда премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что Италии выгоднее достраивать ветку, чем закрывать ее (что грозило большими неустойками со стороны Франции и ЕС, которые финансово участвуют в проекте), "Движение" не могло предать свои последние принципы. Многими из них за год соуправления с "Лигой" уже и так пришлось поступиться. Их резолюция заранее была провальной и послужила идеальным поводом, чтобы Сальвини пошел ва-банк. Для подкрепления "решительных намерений" его партия уже в закрытом на летний отдых парламенте представила резолюцию о выражении недоверия премьер-министру Конте, то есть собственному правительству. При этом никто из семи министров "Лиги", включая самого Сальвини, в отставку не подал. Зазвучали первые предполагаемые даты для проведения новых выборов — конец сентября, октябрь. Казалось, дело в шляпе. Многие уже представляли лицо Ангелы Меркель или Эмманюэля Макрона, в отношении которых Сальвини отпускал самые едкие и нередко враждебные комментарии, когда увидят перед собой нового премьера Италии (Сальвини не скрывает своих притязаний на премьерское кресло). Но уже через несколько дней стало очевидно, что все не так просто и сам Сальвини может из правительства перейти в оппозицию, даже если ненадолго. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается Италия — парламентская республика. Именно на это премьер-министр указал своему заму, напомнив, что не глава МВД отзывает парламент из отпуска и тем более назначает выборы. Надо сказать, что все это время Конте исправно исполнял непростую роль одновременно и арбитра, и адвоката, и амортизатора между своими двумя вице-, а также вполне достойно, особенно для новичка в политике, представлял страну на международной арене.

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Предвыборные рвения Сальвини наткнулись на первый отказ: главы сенатских фракций не стали удовлетворять его требование о немедленном созыве экстренного заседания для обсуждения текущей политической ситуации, оставив за собой право отдыхать на священный для Италии (еще со времен Древнего Рима) праздник Феррагосто (15 августа, Успение Богородицы по католическому календарю). Выступление Конте в Сенате назначено на 20 августа (21 августа — в Палате депутатов), и многое будет зависеть от того, что он скажет. Не исключено, что глава правительства объявит об отставке, и тогда голосование по вопросу выражения недоверия не понадобится. Однако отставка премьера и смена правительства еще не означают автоматического роспуска парламента, в котором может образоваться новое большинство. В нынешнем созыве на основании результатов выборов марта 2018 года силы распределены следующим образом: наибольшее число мест у "пятизвездных" (34%), на втором месте — Демпартия (около 20%), только третьи представители "Лиги" (17%), затем идут ее бывшие союзники по предвыборной коалиции — "Вперед, Италия" и "Братья Италии" (на всех вместе 38%). Среди возможных вариантов — восстановление "желто-зеленого" большинства (сигналы к этому уже есть даже от самого Сальвини) и формирование нового кабинета во главе с новым премьером (вероятный претендент — Ди Майо). Но это означает полный провал попыток Сальвини установить единоличную власть. В обновленном правительстве, в котором "Лига" сохранит место, теперь ему придется идти на уступки.

Описание Премьер-министр Италии Джузеппе Конте © AP Photo/Andrew Medichini

Другой вариант — союз "Движения" с Демпартией. Он никогда окончательно не исключался — и в одной, и в другой партии всегда были те, кто готов к сотрудничеству. Хотя такой исход сильно дискредитирует и "пятизвездных", и демократов в глазах избирателей, но для Демпартии главное зло — Сальвини, и чтобы "убить дракона", можно пойти на мировую со "злом меньшим". Очевидно, что и такой союз будет очень скоротечным и временным. Тонкий расчет или политическое провидение В последние дни становится ясно, что нынешний кризис может затянуться. За вероятной отставкой Конте последует череда консультаций с президентом Серджо Маттареллой (в таких ситуациях решение о роспуске парламента и назначении новых выборов всегда остается за главой государства, главным гарантом конституции).

Стоит вспомнить, что для формирования нынешнего правительства понадобилось три месяца!

Единственным ускорителем темпов могут стать безотлагательные обязательства, такие как принятие бюджета. В случае отсутствия финансового документа до конца года гражданам грозит повышение НДС (с 22 до 25%). Это же обстоятельство может стать препятствием для объявления новых выборов. Для их своевременного проведения с учетом срока принятия бюджета необходимо распустить парламент уже в первых числах сентября.

Описание Протестующие против политики Маттео Сальвини в Катании © REUTERS/Antonio Parrinello

Единственный, кому выборы на руку сейчас, — это Сальвини. Он остается самым популярным политиком в Италии, но среди определенных слоев населения — тех, к которым "прогрессивные либералы" относятся с презрением и брезгливостью. Одновременно Сальвини и самый ненавистный политик в среде интеллектуальной общественности, куда входят журналисты, представители мира культуры, кино.

Критически к главе МВД за его антимиграционную политику (он неделями держит мигрантов в море на судах неправительственных организаций, не давая разрешение на высадку в итальянских портах) относятся в Римско-католической церкви. Есть даже те, кто сравнивают Сальвини с Бенито Муссолини, а его возможный приход к власти с началом новой диктатуры. Демократы постоянно отмечают его приверженность "России Путина", неполиткорректно противопоставляя нашу страну как "империю зла" всему прогрессивному миру, где кумир — Барак Обама. Если выборы все-таки состоятся, результаты голосования станут главным мерилом того, кого в стране больше — "ретроградов и расистов, выступающих за больший порядок и традиционные ценности" или "цивилизованных и просвещенных либералов". Не исключено, что Сальвини в одиночку может завоевать 40% голосов (порог для получения большинства в парламенте). Сейчас рейтинг "Лиги" колеблется от 35 до 37%. Недостающие 5% могут прийти от давних союзников — "Братьев Италии" Джорджи Мелони, наиболее близкой по духу "Лиге" партии, которая также набирает популярность, отстаивая идеи национализма. Причем Сальвини выборы нужны срочно — неизвестно, сколько еще будет приносить плоды его борьба с мигрантами. Пока он лишь запрещает высадку с декларированных судов, тогда как одновременно с этим на самом южном итальянском острове Лампедуза несанкционированно высаживаются сотни мигрантов, добирающихся до берега самостоятельно. Глава МВД не предложил ни одной реальной программы по интеграции тех мигрантов, которые уже находятся в стране, нередко попадая в сети этнических мафий.

Описание Судно с мигрантами, патрулируемое полицией Италии, рядом с побережьем острова Лампедуза © AP Photo/Salvatore Cavalli