"Желто-зеленое" правительство подало в отставку. Каким будет новый кабмин Италии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, возглавляющий коалиционное правительство в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига", заявил об уходе в отставку. К этому решению его подтолкнули заявления его заместителя, главы МВД и лидера "Лиги" Маттео Сальвини, который 8 августа объявил, что правящего большинства не существует, и призвал к проведению новых выборов.

Более того, сенаторы "Лиги" представили в закрытом уже на летние каникулы парламенте резолюцию о выражении недоверия правительству и премьер-министру. При этом ни один министр "Лиги", включая Сальвини, не подал в отставку. Абсурдность заключается в том, что "Лига" выразила недоверие в том числе и собственным министрам. На "политическую безответственность", "действия в собственных интересах" и "оппортунизм" Сальвини указал Конте, выступая в Сенате (верхней палате парламента).

Премьер-министр отметил, что правительственный кризис, спровоцированный лидером "Лиги" (самой популярной на данный момент партии в Италии), грозит большими рисками и делает Италию уязвимой, в том числе в ЕС.

Что дальше?

Заявление об отставке премьера еще не означает практической отставки. Согласно принятой практике, президент Серджо Маттарелла может принять отставку, оставив Конте выполнять текущие обязанности. После встречи с Конте глава государства объявит о начале консультаций с представителями всех политических сил, представленных в парламенте. Цель этих консультаций - выяснить, возможно ли формирование другого парламентского большинства, которое бы поддержало новый кабинет. При этом возглавить его может как Конте, так и другой политик, указанный партиями.

В случае отсутствия возможности сохранения парламента президентским указом он будет распущен и затем назначена дата новых выборов (возможно в октябре). На основании их результатов будет сформировано новое правительство.

"Лига", а также ее старые союзники по предвыборной коалиции - партии "Вперед, Италия" и "Братья Италии" настаивают на новых выборах. Тогда как крупнейшая оппозиционная Демократическая партия (ДП) не исключает, что может оказать временную поддержку "Движению "5 звезд", которое предложит новый кабинет без участия "Лиги". На такой кабинет возлагаются определенные задачи, а именно одобрение закона о сокращении числа парламентариев (на этом настаивают "пятизвездные"), а также разработка бюджета, который должен быть принят до конца года. В отсутствие комплексного регулирующего финансового документа итальянцам грозит повышение НДС (с 22 до 25%).

Еще один возможный вариант - "целевой кабинет", своего рода техническое правительство, назначенное президентом, которое должно будет подготовить страну к выборам. В этом случае они могут пройти весной.

Что такое "желто-зеленое" правительство

"Желто-зеленым" правительством (по цветам правящих партий - "Движение "5 звезд" и "Лиги") называли странный союз этих очень разных партий, который сформировался через три месяца после выборов, прошедших в марте 2018 года. Тогда ни одна партия и коалиция не преодолели 40-процентный барьер для обладания поддержкой большинства в парламенте. При этом наибольшее число голосов (37%) получила правоцентристская коалиция в составе "Лиги", "Вперед, Италия" и "Братья Италии". На втором месте с 34% оказалось "Движение". Правоцентристская коалиция не сумела заручиться поддержкой других сил для достижения большинства. "Лига", вышедшая лидером внутри коалиции, покинула ее, сформировав альянс с "пятизвездными".

Это правительство работало на основе программы из 30 приоритетных задач. За чуть более года у "Движения" и "Лиги" накопилось множество разногласий, взаимных претензий, а также сложились отношения соперничества. По итогам последних выборов в Европарламент (в мае) стало ясно, что "Лига" за год удвоила свой рейтинг (с 17% до 34%), тогда как "Движение" утратило поддержку почти половины своих избирателей.

Вера Щербакова