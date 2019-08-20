Биография Джузеппе Конте

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 августа 2019 года премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о решении подать в отставку. Он возглавлял коалиционное правительство с июня 2018 года.

Происхождение и образование

Джузеппе Конте родился 8 августа 1964 года в городке Вольтурара-Аппула в провинции Фоджа в Апулии на юге Италии.

В 1988 году с отличием окончил юридический факультет Римского университета "Сапиенца". Стажировался за границей, в частности в Йельском (1992) и Нью-Йоркском (2008 год и 2009 год) университетах США, в Парижском университете (2000), а также Гиртонском колледже в Кембридже (2001) в Великобритании.

Профессиональная деятельность

В 1988 году Джузеппе Конте был членом правительственной комиссии по реформе гражданского кодекса Италии, целью которой было введение однородного правового регулирования некоммерческих организаций и социальных предприятий. В разные годы преподавал частное и коммерческое право в римских университетах ЛУМСА (1996), Сассари (1997-2000), Третьем университете (1996-1998) и Международном свободном университете общественных наук им. Гвидо Карли (2002-2004), а также в Университете Мальты (1997).

С 2006 года был научным руководителем курсов "Бизнес-юрист" в бизнес-школе Luiss, а также соруководителем курсов специализации "Новый закон телекоммуникаций" на юрфаке Флорентийского университета. В 2009 году вошел в состав группы консультантов и экспертов при правительстве страны, разрабатывающих реформу правового регулирования управления крупными предприятиями.

В 2010-2011 годах был членом совета директоров Итальянского космического агентства, в 2012-2015 годах состоял в Финансовом банковском арбитраже. В 2013-2018 годах входил в президентский Совет по правовым вопросам.

В разные годы являлся адвокатом в Верховном кассационном суде, руководил собственной юридической фирмой. С 2008 года состоял в комиссии по культуре Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Конфиндустрия).

Во главе правительства

По итогам парламентских выборов в марте 2018 года партии "Движение "5 звезд" и "Лига", получившие 32% и 17% голосов, приняли решение о формировании коалиционного правительства. В целях достижения согласия их лидеры Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини отказались от притязаний на премьерство, и компромиссным кандидатом на этот пост был выбран беспартийный Джузеппе Конте. 23 мая президент республики Серджо Маттарелла предложил ему возглавить кабинет. 31 мая Конте представил состав кабинета, который был приведен к присяге 1 июня.

Одной из первых мер правительства Конте стало принятие в сентябре 2018 года декрета о безопасности и миграции, согласно которому в Италии сокращаются расходы на мигрантов и упрощается их высылка из страны. В октябре премьер одобрил строительство Трансадриатического газопровода (для поставок азербайджанского газа в Европу). В марте 2019 г. был утвержден закон о снижении пенсионного возраста с 67 до 62 лет (в случае трудового стажа не менее 38 лет) и введении минимальных выплат для неимущих (780 евро в месяц, сумма увеличивается для семей с несовершеннолетними детьми и инвалидами).

В июле 2019 года инфляция снизилась до 0,5% (в 2018 году 1,6%), уровень безработицы упал до 9,9% (в 2018 году 10,7%), среди молодежи - до 28,1% (в 2018 году 33,1%). При этом в июне 2019 года госдолг Италии достиг максимально высокого уровня - 2,373 трлн евро (более 132,2% ВВП, хотя по правилам ЕС не должен превышать 60% ВВП), в июне прошлого года он составлял €2,317 трлн. По прогнозу Еврокомиссии в 2019 году рост ВВП Италии составит 0,1% (в 2018 году 0,9%).

Конте выступает за отмену антироссийских санкций, в частности, в июне 2019 года он заявил, что "санкции ЕС против России не должны продлеваться автоматически. Санкции - это инструмент, а не конечная цель".

Объявляя об отставке, Конте выразил сожаление в связи с прекращением работы кабинета, которая, по его словам, была плодотворной. При этом Конте обвинил в безответственности и действиях в "личных интересах" вице-премьера и главу МВД Маттео Сальвини. В частности, 8 августа Сальвини заявил о необходимости проведения досрочных выборов в связи с невозможностью преодоления разногласий в правящей коалиции. Одним из последних конфликтов стал спор из-за строительства высокоскоростной железной магистрали Турин - Лион ("Движение "5 звезд" попыталось заблокировать проект, поддерживаемый "Лигой").

Личные сведения

Джузеппе Конте является автором монографий, научных статей и публикаций по семейному, предпринимательскому и гражданскому праву.

Увлекается теннисом, является болельщиком футбольного клуба "Рома".

Разведен, имеет сына.