Болтон встретился в Киеве с и.о. главы СБУ

ТАСС, 28 августа. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудил в Киеве с и.о. главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым вопросы сотрудничества между двумя странами в сферах, связанных с нацбезопасностью. Об этом Болтон, находящийся с визитом на Украине, написал в среду на своей официальной странице в сети Twitter.

"Прекрасная дискуссия с исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым, - написал Болтон. - Мы обсудили различные способы того, как Украина и США могут усилить сотрудничество в широком спектре видов деятельности в сфере национальной безопасности".

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во вторник прибыл в Киев и надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками, сообщила пресс-служба посольства США на Украине. Во вторник Болтон встретился с секретарем Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Данилюком в Киеве и обсудил с ним поддержку евроатлантической интеграции Украины и способы защиты промышленности страны от недобросовестного поведения Китая, заявило посольство США.