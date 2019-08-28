Корбин запросил встречу с королевой в связи с приостановкой работы британского парламента

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин направил письмо королеве Елизавете II, в котором выразил несогласие с решением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о приостановке работы Палаты общин. Об этом в среду сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Он назвал данный шаг "разгромом и захватом демократии с целью принуждения к выходу из ЕС". По данным газеты The Guardian, лидер британской оппозиции в письменном послании также запросил встречу с британским монархом.

Корбин обещал, что лейбористы вынесут на рассмотрение парламента законодательную инициативу, чтобы помешать планам Джонсона, а затем "в определенный момент" поставят вопрос о вынесении правительству вотума недоверия.

Джонсон в среду объявил о приостановке работы парламента Великобритании до 14 октября. При этом он отверг утверждение, что отсрочка заседаний Палаты общин направлена на то, чтобы помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Парламентарии от оппозиционной Лейбористской партии и их коллеги из других партий, в том числе в лагере консерваторов, подвергли резкой критике данное решение.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit).