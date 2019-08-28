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Brexit

Трамп считает, что Корбину будет сложно добиться вотума недоверия кабинету Джонсона

Президент США подчеркнул также, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - именно тот, кто нужен Соединенному Королевству

ТАСС, 28 августа. Президент США Дональд Трамп считает, что лидеру британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбину будет очень сложно добиться вынесения вотума недоверия правительству премьер-министра Бориса Джонсона. Такое мнение американский лидер высказал в среду на своей странице в Twitter.

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Корбин ранее объявил о планах добиться вотума недоверия кабинету Джонсона и проведения досрочных парламентских выборов после того, как с Брюсселем будет согласована новая отсрочка по Brexit. Он также заявил, что лейбористы в ходе будущей избирательной кампании будут агитировать за проведение второго референдума по вопросу целесообразности членства в ЕС.

"Будет очень сложно для Джереми Корбина, лидера Лейбористской партии Великобритании, добиться вынесения вотума недоверия [правительству] Бориса Джонсона, нового премьер-министра, особенно в свете того, что Борис - это именно тот, кто нужен Соединенному Королевству, и тот, кто окажется отличным [лидером]", - написал Трамп. "Люблю Великобританию", - добавил он.

Теги
СШАВеликобританияBrexitКорбин, ДжеремиТрамп, ДональдДжонсон, Борис
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