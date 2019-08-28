Болтон назвал условия для проведения встречи Трампа и Роухани

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Встреча президентов США и Ирана Дональда Трампа и Хасана Роухани состоится тогда, когда Тегеран будет готов обсуждать новую сделку по иранской ядерной программе. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью "Радио Свобода". Видеозапись беседы опубликована в среду на сайте радиостанции.

"Встреча с иранцами не будет означать, что президент США Дональд Трамп изменил свою позицию, - отметил он. - Говорить о том, что Иран получит экономические выгоды, если перестанет делать то, что не следует, бесполезно. Если будет [достигнуто новое] всеобъемлющее соглашение, то, конечно, санкции будут сняты".

"Когда Иран будет готов говорить об этом, тогда и будет встреча", - отметил Болтон.

Трамп заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи, что готов к встрече с Роухани при наличии надлежащих условий.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта.