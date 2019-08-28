Лидер венесуэльской оппозиции объявил о создании собственного правительства

ТАСС, 28 августа. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, который в конце января объявил себя исполняющим обязанности президента страны, сообщил в среду о создании собственного правительства. Соответствующее заявление политик сделал во время выступления в Национальной ассамблее - однопалатном парламенте страны, подконтрольном оппозиции.

"Сегодня у нас для страны есть несколько объявлений по поводу назначений в правительство. Причем символические назначения не будут иметь смысла. Сегодня мы видим, как мир признает наших послов, как ОАГ (Организация американских государств - прим. ТАСС) признает нашего спецпредставителя", - сказал Гуайдо. Запись его речи разместила в Twitter пресс-служба политика.

При этом членов своего правительства Гуайдо предпочел назвать не министрами, а "президентскими уполномоченными". "Мы назначили президентским уполномоченным по иностранным делам Хулио Борхеса, который будет работать над усилением международного давления на диктатуру (так оппозиция называет действующее правительство Венесуэлы во главе с президентом страны Николасом Мадуро - прим. ТАСС)", - заявил, в частности, Гуайдо.

Кроме того, лидер оппозиции объявил Алехандро Паса президентским уполномоченным по экономическому развитию, Умберто Прадоса - уполномоченным по правам человека и помощи жертвам, а Хавьера Трокониса - уполномоченным по управлению активами и их возвращению. Гуайдо также сообщил, что одного из лидеров венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопес, который в настоящее время скрывается от властей в посольстве Испании в Каракасе, он назначает главным координатором так называемого ядра правительства, то есть премьер-министром. Как именно создаваемый орган будет функционировать, Гуайдо не уточнил.

Безрезультатное общение

По словам Гуайдо, венесуэльская оппозиция не возобновит переговоры с правительством, если на них не будет обсуждаться конкретный план по выводу страны из кризиса.

"Если речь идет о том, чтобы встретиться, то это бесполезно для народа Венесуэлы, мы не раз и не два это говорили, потому что они (правительство - прим. ТАСС) <...> пытаются заставить это выглядеть, как диалог, мы видели, что это не работает, - приводит слова политика радиостанция Union Radio. - Мы будем присутствовать на переговорах, на которых обсуждалось бы решение кризиса, путь к которому лежит через проведение выборов, но в том случае, если этого не будет, мы не будем участвовать ни в каком формате".

В мае в Осло прошли два раунда непрямых переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, которые были организованы при посредничестве Норвегии. Новый этап общения 8 июля начался на Барбадосе. В начале августа власти Венесуэлы объявили об отказе участвовать в очередном раунде переговоров. Это решение они объяснили "опасной и грубой агрессией" со стороны властей США, имея в виду очередные санкции Вашингтона.