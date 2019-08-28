В офисе Зеленского назвали дату встречи советников глав "нормандской четверки"

КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил о достижении договоренности проведения подготовительной встречи дипломатических советников глав государств и правительств стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) 2 сентября. Об этом заявлено в среду по итогам телефонного разговора украинского лидера Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Президент Украины призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки" для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта. Со своей стороны Ангела Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира в Донбассе, согласившись с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время. Достигнута договоренность о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года", - сказано в сообщении пресс-службы офиса Зеленского.

В ходе разговора Зеленский заявил, что "Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию в Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов", добавили в пресс-службе.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на итоговой пресс-конференции саммита Группы семи (G7) в Биаррице, заявил о намерении провести в сентябре саммит в нормандском формате, посвященный урегулированию кризиса на Украине. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась 19-20 октября 2016 года в Берлине. Канцлер Меркель заявила, что такой саммит должен пройти в Париже.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча помощников лидеров стран "нормандской четверки" планируется, и она призвана подготовить саммит в нормандском формате на высшем уровне. Он также добавил, что по дате такой встречи "есть определенные прикидки".

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