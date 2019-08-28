Песков: есть прикидки по дате встречи помощников лидеров "нормандской четверки"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Встреча помощников лидеров стран "нормандской четверки" (РФ, Германия, Франция и Украина) планируется, она призвана подготовить саммит в "нормандском формате" на высшем уровне. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть определенные прикидки, я не буду сейчас забегать вперед, я не знаю, когда она точно состоится", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможной дате встречи внешнеполитических помощников лидеров РФ, ФРГ, Франции и Украины.

Представитель Кремля подчеркнул, что помощники лидеров должны будут "подготовить ситуацию к встрече на высшем уровне". "Мы склонны дождаться результатов встречи помощников", - ответил пресс-секретарь президента РФ на вопрос, в какие сроки может состояться саммит лидеров "нормандской четверки".