Сенатор Кирстен Джиллибранд отказалась от участия в предвыборной гонке демократов

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд отказалась от дальнейшей борьбы за право выдвижения кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года. Соответствующее заявление она опубликовала в среду в Twitter .

"Сегодня я завершаю свою президентскую кампанию. Я горжусь своей командой и всеми нашими достижениями. Но, я считаю, важно понимать, где твоя служба принесет больше пользы", - указала Джиллибранд.

"Давайте победим [действующего президента] Дональда Трампа и вернем себе Сенат [Конгресса]", - подчеркнула она. Газета The New York Times в свою очередь подчеркивает, что сенатору от Нью-Йорка не удалось выполнить требования для участия в третьих теледебатах демократов, которые пройдут 12-13 сентября в Хьюстоне (штат Техас). Для того, чтобы иметь право выступить на них, претендентам на выдвижение от демократов необходимо заручиться по крайней мере двухпроцентной поддержкой по итогам четырех опросов общественного мнения и собрать финансовые пожертвования по крайней мере у 130 тыс. человек.

Джиллибранд официально объявила о намерении участвовать в борьбе за пост президента Соединенных Штатов в январе текущего года. Она высказывалась в поддержку создания в США системы всеобщего здравоохранения, а также развития государственных школ и системы повышения квалификации для работников.

До конца нынешнего года Национальный комитет Демократической партии намерен провести теледебаты еще четыре раза и шесть теледебатов - в период с января по апрель 2020 года. Таким образом, цикл теледебатов завершится уже после того, как в феврале будет дан старт предвыборной кампании. 3 февраля в Айове пройдут собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата, а после - на национальный съезд, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Там будет названо имя соперника Трампа в борьбе за пост президента.

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.