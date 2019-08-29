Посольство США: Болтон на встречах в Минске выразит поддержку независимости Белоруссии

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в четверг прибудет с визитом в Минск, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и выразить поддержку независимости Белоруссии. Об этом говорится в сообщении посольство США в Белоруссии, опубликованном в Twitter.

"Советник по национальной безопасности Джон Болтон посетит Минск 29 августа. Посол Болтон встретится с президентом Лукашенко и министром иностранных дел Макеем, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и подчеркнуть поддержку США суверенитета и независимости Беларуси", - отмечается в сообщении американского посольства.

Болтон станет самым высокопоставленным представителем властей США из всех, кто посещал Белоруссию за последние 20 лет.

По данным журнала "Форин полиси", в следующем месяце также планируется визит в Белоруссию заместителя госсекретаря США по политическим делам Дэвида Хейла. В ходе поездки он, как ожидается, обсудит расширение американского дипломатического присутствия в стране, в том числе возможный обмен послами. Ранее Минск посетили сразу несколько крупных американских политических деятелей, которые были приняты Лукашенко.